ProSieben holt besseren Schlag den Raab-Ersatz noch dieses Jahr zurück: Das sind die Sendetermine für Schlag den Besten

ProSieben belebt die nächste Raab-Show: Zwei Ausgaben von Schlag den Besten werden noch im Dezember laufen. Allerdings hat der Sender den Modus verändert.

Letzte Woche sickerte durch, dass ProSieben Schlag den Besten neu auflegt. Die Show wurde als Alternative zu Schlag den Raab eingeführt, nachdem Hauptprotagonist Stefan Raab 2015 seine Karriere beendete. Aufgrund sinkender Quoten stellte der Sender die Reihe aber ein. Wie DWDL berichtet, soll noch dieses Jahr das Revival folgen.

Das sind die Sendetermine für Schlag den Besten

Zwei Ausgaben wird ProSieben produzieren, die beide im Abstand von einer Woche laufen, übrigens jeweils an spielfreien Tagen der Fußball-WM in Katar. So hält es der Sender auch bei der Ausstrahlung der Autoball-WM.

8. Dezember 2022 (Donnerstag)

15. Dezember 2022 (Donnerstag)

ProSieben ändert den Spielmodus von Schlag den Besten

Schlag den Besten unterscheidet sich von der weiterhin erfolgreichen "Star"-Variante in einem entscheidenden Detail: Hier kämpfen Normalos in Sportwettbewerben, Geschicklichkeitsspielen und Quizzen gegeneinander um ein Preisgeld. Gewann ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin das Duell, trat er oder sie in der nächsten Folge wieder an – und der Gewinn verdoppelte sich.

Es steht also viel mehr auf dem Spiel, als wenn Lena Meyer-Landrut und Lena Gercke ein Duell ausfechten. Da geht es höchstens um die Ehre, während bei Thomas Meier aus Wuppertal 50.000 Euro einen neuen Lebensabschnitt einläuten können. Diese Fallhöhe machte einen großen Reiz des Raab-Originals aus.



Kandidat Björn, der vor der Einstellung triumphierte, kehrt für das Revival zurück. Er kämpft nun aber nicht mehr gegen Einzelkandidat:innen, die ihn in der Show herausfordern. Er muss sich. Pro Spiel gibt es einen neuen Gegner oder eine neue Gegnerin. Der Sieger oder die Siegerin entscheidet anschließend, wer das nächste Einzelspiel gegen Björn bestreitet.

Außerdem: Die jeweiligen Gewinner:innen eines Spiels werden mit einem Sachpreis belohnt. Es geht also in jedem Spiel um etwas. Bislang baute sich die Spannung während einer Schlag den Besten/Star-Partie allmählich auf.

Was haltet ihr von dem neuen Modus?