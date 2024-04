Absetzungs-Drama von Blue Bloods spitzt sich zu: Fan-Kampagne geht nach Star-Aufruf durch die Decke

Obwohl hinter Blue Bloods eine riesige Fangemeinde steht, soll die Serie nach ihrer 14. Staffel enden. Cast und Fans geben jedoch nicht auf – und versammeln sich lautstark auf den sozialen Medien.

Im vergangenen November erreichte Fans von Blue Bloods - Crime Scene New York ein echter Schock: Nach rund 14 Jahren und 14 Staffeln soll die beliebte Serie noch in diesem Jahr ihren Abschluss finden, obwohl sie für den Sender CBS als kontinuierlicher Mega-Erfolg taugte und auch die Hauptdarsteller Tom Selleck und Donnie Wahlberg fest hinter dem Polizei-Hit stehen.

So äußerten sich die beiden Stars in den vergangenen Wochen und Monaten schwer enttäuscht über das Ende der Serie. Während Selleck erklärte, noch nicht bereit für einen Abschied von Blue Bloods zu sein und einen Haufen weitere Ideen für neue Staffeln versprach, teilte Wahlberg auf X (ehemals Twitter) verschiedene Posts der Fan-Seite @SaveBlueBloods mitsamt entsprechendem Hashtag. Das scheint nun Früchte getragen zu haben.

Mit Hashtag und Petition gegen die Absetzung von Blue Bloods

Der Fan-Account @SaveBlueBloods macht es sich bereites seit Wochen zur Aufgabe, den Hashtag in die Trends auf X zu bringen, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu generieren. Kürzlich wurde das erste Ziel erreicht und "SaveBlueBloods" landete tatsächlich auf Platz 5 der Trends, was wiederum die Aufmerksamkeit von Donnie Wahlberg auf sich zog. Der teilte den Post prompt voller Begeisterung und schrieb: "Ihr verfehlt es nie, mich umzuhauen."

Weiterhin riefen die Fans eine eigene Petition auf Change.org für die Rettung der beliebten Polizeiserie ins Leben, die mittlerweile über 14.000 Unterschriften verzeichnet. Ob die Fans die Serie mit Petition und X-Hashtag retten können, bleibt abzuwarten. Da die Gründe für die Absetzung jedoch trotz starker Quoten auf CBS vor allem in finanzieller Umstrukturierung begründet liegen, ist eine Umstimmung der entsprechenden Entscheidungsträger durch bloße Fan-Power leider weiterhin unwahrscheinlich.

Wann kommt Blue Bloods Staffel 14 nach Deutschland?

Ein Starttermin für die 14. Staffel von Blue Bloods in Deutschland ist bisher noch nicht bekannt. In den USA ist der erste Teil der neuen Season am 16. Februar 2024 angelaufen, während der zweite Teil im Herbst folgen soll. Die vorherigen 13 Staffeln sind hierzulande im Streaming-Abo bei WOW zu sehen.

