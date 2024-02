Absetzungs-Drama bei Blue Bloods: Nach Tom Selleck hält auch Donnie Wahlberg das Ende für einen schweren Fehler und startet eine Rettungsaktion

Die ersten Folgen der 14. Staffel Blue Bloods sind in den USA erschienen. Nachdem Tom Selleck kürzlich über das Ende getrauert hat, kämpft jetzt Kollege Donnie Wahlberg für eine Fortsetzung.

Jede Serie muss irgendwann ein Ende finden. Wenn es nach den Fans von Blue Bloods - Crime Scene New York geht, darf sich ihr Liebling damit aber noch etwas Zeit lassen. Und die Stars stimmen ihnen zu: Zum Serienstart der 14. und eigentlich letzten Staffel spricht sich nach Tom Selleck auch sein Co-Star Donnie Wahlberg für eine 15. Staffel aus.

Donnie Wahlberg will auch für Blue Bloods Staffel 15 mit Tom Selleck arbeiten

Blue Bloods drehte sich um eine Familie New Yorker Polizist:innen rund um das Oberhaupt Frank Reagan (Selleck). Nach einem harten und teilweise lebensgefährlichen Alltag kommen sie jeden Abend am Esstisch zusammen, um den Verlauf ihres Tages zu besprechen.

Viele Fans sind mit dem geplanten Serien-Finale in Staffel 14 nicht einverstanden und haben mittlerweile die Hashtag-Kampagne "SaveBlueBloods" gegründet, um eine Fortsetzung zu erstreiten. Donnie Wahlberg zeigt jetzt auf X, dass er sich der Bewegung zugehörig fühlt.

Bereits kurz zuvor hatte er gegenüber Fox News das Ende der Serie beklagt. "Wir haben [als Cast] so viel zusammen durchgemacht, dass der Gedanke, ohne all diese Menschen zu arbeiten, mich früher oder später ins Herz treffen wird", erklärte Wahlberg. "Im Moment genieße ich [den Staffel 14-Dreh] sehr und versuche, nicht an den Abschied zu denken." Auch sein Kollege Tom Selleck erklärte kürzlich, dass viele Blue Bloods-Fans für das Ende nicht bereit seien.

Wann kommt Blue Bloods Staffel 14 nach Deutschland?

Wann genau die letzte Blue Bloods-Staffel hierzulande erscheint, ist noch nicht klar. In den USA ist der erste Teil bereits am 16. Februar 2024 angelaufen, der zweite soll im Herbst folgen.

