10 Wochen nach Blue Bloods-Schlussstrich: Jetzt äußert sich Tom Selleck dazu und macht das Serien-Aus nur noch trauriger

Blue Bloods wird mit Staffel 14 enden. In einem emotionalen Statement richtet sich Serien-Star Tom Selleck an die Fans und lässt seine Erfahrungen Revue passieren.

In Kürze treffen sich die Reagans zum letzten Mal zum Abendessen. Blue Bloods - Crime Scene New York Staffel 14 wird gerade gedreht und soll die letzte der Serie werden, wie Deadline im November 2023 berichtete. Viele Fans sind untröstlich. Und auch Star Tom Selleck klingt in seinem Statement zur Absetzung geknickt.

Blue Bloods-Star Tom Selleck verabschiedet sich, teast aber eine Fortsetzung

Gegenüber TV Insider erklärte Selleck:

In den letzten 13 Jahren war es mir eine Ehre und ein Privileg, an einer Serie zu arbeiten, die die Polizist:innen von New York feiert, aber auch den Wert der Familie zeigt. [...] Ich bin dankbar, 275 Folgen lang Teil [davon] gewesen zu sein. [...] [Der US-Sender] CBS wird merken, dass sehr viele Fans noch nicht bereit sind, Abschied zu nehmen. Die Serie ist beliebter als je zuvor. Ideen haben wir genug.

CBS Tom Selleck in Blue Bloods

Selleck spielt in Blue Bloods den New Yorker Polizeichef Frank Reagan, der als Oberhaupt seiner Familie auch für seine Angehörigen ein offenes Ohr hat. Bisher war er in jeder Folge der Serie zu sehen. Ob sich CBS Sellecks Andeutung zu Herzen nimmt und die Absetzung von Blue Bloods überdenkt, bleibt abzuwarten.

Wann läuft Blue Bloods Staffel 14 in Deutschland?

Das große Staffel-14-Finale von Blue Bloods wird in den USA in zwei Teilen ausgestrahlt, die im Februar und Herbst 2024 erscheinen. Der Deutschland-Start ist nicht bekannt, aber die Premiere wird wohl bei Sky stattfinden, wo zur Zeit Season 13 gezeigt wird.

