“Absolut daneben”: Stefan Raab spaltet mit seiner gestrigen Show die Fans – das ist der Grund

Gestern startete Stefan Raab mit seiner Show im Free-TV. Mit Gast Robert Habeck und selbstgeschriebenen Parteiliedern wurde es unerwartet politisch - zum Missfallen der Fans.

Stefan Raab hatte für sein Comeback im Free-TV einen echten Spitzenpolitiker im Gepäck: Robert Habeck war zu Gast bei Du gewinnst hier nicht die Million. Doch die politische Ausrichtung von Raabs Show war nicht unumstritten.



Mit Robert Habeck wurde Raabs Show ungewöhnlich politisch

Als Robert Habeck als Gast für Du gewinnst hier nicht die Million angekündigt wurde, war klar, dass die kommende Sendung die Fans spalten würde. Denn kurz vor der Bundestagswahl einen Kanzlerkandidaten einzuladen, ist ein heikles Unterfangen.



Doch darüber hinaus legte Stefan Raab noch nach: Er trat undercover bei einer FDP-Veranstaltung auf und produzierte drei Songs für die SPD, die FDP und die Grünen. Diese Politisierung der Show stieß allerdings vielen Fans negativ auf.

"Es war sehr unangenehm": Raabs politische Ausrichtung kam bei Fans nicht gut an

Dabei ist nicht einmal Robert Habeck der größte Kritikpunkt der Fans an Raabs Show, sondern die Politisierung. "Ein Politiker hat in der Sendung vor einer Bundestagswahl nichts verloren", schreibt ein User auf Instagram. Auch ein anderer User äußert sich kritisch:



Hab mir extra wegen Raab ein RTL Plus Abo geholt und jede Folge geschaut und fand alle Folgen super. Aber das gestern ging gar nicht. Es war sehr unangenehm



Auch von den Songs, die Raab für die Parteien geschrieben und gesungen hat, sind viele Fans enttäuscht. So schreibt jemand unter den SPD-Song: "Absolut daneben. Soll das wirklich das Niveau hier werden?" Ein anderer User ergänzt:



Ach 2000 war sowas von Raab lustig, aber die Zeiten sind vorbei Die Welt hat sich weiter gedreht

Auch positive Stimmen: "Satire muss sein heutzutage"

Aber bei einigen Fans kam Raabs Free-TV-Premiere auch gut an. "Stefan Raab wie wir ihn lieben und kennen. DAS macht und kann keiner so gut wie er", schreibt ein User auf Instagram. Eine andere Nutzerin freut sich über Raabs Einstellung zum Wahlkampf:



Raab ist wieder da! Ich fand es mega und hab mich sehr amüsiert! Endlich mal bisschen Humor in diesem verbissenen Wahlkampf!

Einige Fans verteidigten auch den Umgang mit politischen Inhalten in seiner Sendung. "Ich fands lustig und mutig Politiker so durch den Kakao zu ziehen, aber Satire muss sein heutzutage". Eine andere Person schließt sich dem an: "Bester Mann. Hier versteht einfach niemand mehr Spaß".



Ob Robert Habeck der letzte politische Gast vor der Bundestagswahl sein wird, steht noch nicht fest. In der gestrigen Sendung erwähnte Raab zumindest, Christian Lindner und Friedrich Merz eingeladen zu haben. Ob das nur ein Scherz war oder ob er wirklich noch einen Spitzenpolitiker einladen wird, bleibt abzuwarten.

So könnt ihr Raabs Show schauen

Du gewinnst hier nicht die Million läuft jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL. Die neueste Folge kann 12 Stunden vorab auf RTL+ geschaut werden.