Stefan Raab steuert auf eine Sackgasse zu – dabei zeigt ausgerechnet ProSieben, wie er es besser machen könnte

Stefan Raab kommt mit seiner Show nun endlich ins Free-TV – doch wird das reichen? Denn ausgerechnet bei der Konkurrenz wartet das perfekte Beispiel für kreatives TV-Entertainment mit Joko und Klaas.

Stefan Raabs TV-Comeback ist nun einige Monate her. Neben Du gewinnst hier nicht die Million und Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli wird Raab wieder den deutschen ESC-Vorentscheid betreuen. Doch seine neuen RTL-Formate zeichnen sich durch eine unübersehbare Ideenarmut aus. Dabei hätte Raab ein ideales Vorbild von seinem ehemaligen TV-Sender, an dem er sich orientieren kann: Joko und Klaas.

Wie lange wird Raabs Erfolg anhalten, wenn er ständig alte Showformate kopiert?

Abschauen, das kann jeder – gerade Stefan Raab machte das selbst bei seinen eigenen Formaten aus der Vergangenheit. Schlag den Raab und TV total finden sich bei Du gewinnst hier nicht die Million wieder. Mit Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli hat er ein weiteres Mal von Schlag den Raab kopiert.

Das kann aber natürlich auch etwas Gutes haben, denn nicht umsonst waren solche Formate in der Vergangenheit erfolgreich. Doch wenn selbst Fans anfangen, die Showkonzepte zu hinterfragen und wegen ihrer Ideenlosigkeit kritisieren, sollte sich Stefan Raab Gedanken machen.

Joko und Klaas setzen auf neue und kreative Formate

Bei Raabs früheren Heimatsender zeigen Joko und Klaas, dass sie aus kreativer Hinsicht noch nicht zum alten Eisen gehören. Nachdem die beiden Entertainer Circus HalliGalli beerdigt haben, legten sie erst richtig los. Zwar verblieb Klaas mit Late Night Berlin in bekannten Gefilden, doch die Kreativität ihrer (gemeinsamen) Ideen kennt keine Grenzen.

Mit Wer stiehlt mir die Show? kombinieren sie wahnwitzige Quizkonzepte mit dem einer völlig neuen Show, falls ein:e Kandidat:in gewinnt. Mit Das Duell um die Geld mischen sie die Spannung beim Pokern mit einer klassischen Quizshow. Am beeindruckendsten ist aber immer noch Joko & Klaas gegen ProSieben, wo die beiden sich auch nach Jahren noch kreative Ideen für die 15 Minuten Sendezeit bei ProSieben einfallen lassen – sogar noch besser: Am Anfang des Jahres durften Joko und Klaas den Sender für eine Woche in ProAcht umbenennen.

Weitere TV-News:

Die Einbindung der Fans ist in der heutigen Zeit unerlässlich

Doch die kreativen Show-Ideen sind nicht das Einzige, was sich Raab von Joko und Klaas abschneiden kann. Denn Joko und Klaas haben verstanden, dass eine Einbindung der Zuschauer:innen in Showabläufe in der heutigen Zeit unerlässlich ist und zu ihrem Erfolg beigetragen hat.

Das haben die beiden schon bei MTV Home verstanden mit den sogenannten Zuschauer-Cribs. Dort besuchte Joko am frühen Morgen die Wohnung einer seiner Zuschauenden, um sie zu wecken und ihre meist unaufgeräumte Wohnung zu begutachten. Diese Ideen halten sich bis in die heutige Zeit, auch wenn sie natürlich aufgrund des hohen Bekanntheitsgrades anders funktionieren.

So hat beispielsweise mit der Wildcard jede Person die Möglichkeit bei Wer stiehlt mir die Show? mitzumachen und im Zweifel sogar Joko den Job zu stehlen und eine eigene Folge hosten. Das ist weitaus spannender und lustiger mitanzusehen, als ein Du gewinnst hier nicht die Million, bei der eine Person im Zweifel "nur" auf Geld hoffen kann – was zig andere TV-Sendungen ebenso als Lockmittel nutzen .

Joko und Klaas sind DAS Gesicht von ProSieben

Joko und Klaas unterscheiden sich aber noch in einem weiteren Punkt von vielen ihrer TV-Konkurrenten, nämlich durch ihre Verbundenheit mit ProSieben. Neben der schon erwähnten Namensänderung sorgen die beiden mit ihren selbstverantwortlichen 15 Minuten Sendezeit immer wieder für Aufsehen. Auch die Übernahme von ProSieben für 24 Stunden zeigt ihr kreatives Engagement für den Sender. Sie füllen das Abendprogramm von ProSieben und sind mittlerweile das Gesicht des Senders.

Währenddessen ist die Beziehung zwischen Stefan Raab und RTL möglicherweise eine auf Raten. Zwar ist ihr Vertrag auf vier Jahre angesetzt – eine Menge Zeit, um alles Mögliche in Gang zu setzen – doch es ist fraglich, ob Raab in Zukunft das Gesicht eines Senders werden will, den er vor seinem Comeback ständig durch den Kakao zog. Letztendlich ist es aber auch eine Entscheidung von RTL, ob sie Raab für sich vereinnahmen wollen. Schließlich war der TV-Titan jahrelang – und vor Joko und Klaas – das Gesicht von ProSieben.

Gerade dieses ehemalige Aushängeschild von ProSieben, das den Sender in den 2000er Jahren durch innovative Showkonzepte getragen hat, kopiert sich heute auf RTL selbst. Und ironischerweise tragen Joko und Klaas nun Raabs früheren Geist der Innovation mit sich. Raab sieht sich wiederum in seiner eigenen Biographie gefangen und lässt nur die glorreichen Tage seiner Vergangenheit wiederaufleben – und das im Zweifel eben auf RTL. Am Ende wird nur die Zeit zeigen, ob er langfristig mit dem Sender zusammenarbeiten wird und das R in RTL in Zukunft für Raab steht.