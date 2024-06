Absolute Kult-Trilogie jetzt bei Amazon Prime: Die ersten zwei Filme darf kein Fantasy-Fan verpassen

Lust auf einen Marathon mit drei sehr unterhaltsamen Abenteuerfilmen? Kult-Feeling, Fantasy und eine Menge charmanter Darsteller? Dann hätten wir da was in petto.

Wenn Fans der ersten Stunde zurückblicken, stellen sie vermutlich schmerzhaft fest, dass der erste Teil ihrer Lieblings-Kultreihe inzwischen ein Vierteljahrhundert alt ist. In der Zwischenzeit hat sich viel getan. Ein Hauptdarsteller zog sich zurück, geriet fast in Vergessenheit und kehrte dann mit großem Hallo und zur Freude aller zurück. Und die Reihe selbst? Hat praktisch nichts an Charme und Witz eingebüßt.

Braucht ihr noch mehr Hinweise? Wie wäre es mit Wüste und uralten Flüchen? Einer kleinen Reise in die Vergangenheit? Indiana Jones-Feeling, nur irgendwie … frecher? Ja, natürlich geht es um Die Mumie. Aber nicht nur den. Auch beide Fortsetzungen, denn die gesamte Trilogie ist ab heute Teil der Amazon Prime-Flatrate.

Die Mumie und ihre Fortsetzungen schicken euch mit Brendan Fraser auf Abenteuerreise in die Vergangenheit

Die unbarmherzige Sonne brennt wie tausende Jahre zuvor auf das Ägypten der 1920er Jahre. Eine Gruppe Forscher möchte die legendäre Stadt der Toten finden und freilegen. Mit von der Partie: der Mann fürs Grobe mit lockerem Grinsen und stets einem flotten Spruch auf den Lippen, Rick O’Connell (Brendan Fraser). Und Archäologin Evelyn Carnahan (Rachel Weisz), chaotisch, aber mit messerscharfem Verstand.

Universal Brendan Fraser als Rick O'Connell

Was das Team bei der Ausgrabung nicht ahnt: Sie sind kurz davor, uralte Siegel aufzubrechen und den verfluchten Hohepriester Imhotep (Arnold Vosloo) auf die Welt loszulassen. Ehe sie sich versehen, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um eine mittelschwere Apokalypse aufzuhalten.

Auch in Die Mumie kehrt zurück und Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers schafft es Rick, sich wieder in übernatürliche Schwierigkeiten zu verwickeln. Action, Chaos und kreative Problemlösungen inklusive.



Alte Liebe rostet nicht – Die Mumien-Trilogie beweist das auf bestmögliche Weise

Was kann man über die Mumie sagen, das nicht schon x-fach heruntergebetet wurde? Wie liebenswert verschroben und unperfekt genial ihre Charaktere sind, vielleicht? Wie rund und knackig sich dieses aus der Zeit gefallene Abenteuer anfühlt? Wie wenig Rick O’Connell an Witz eingebüßt hat und wie gut sein bissiger Humor mit der Spannung der Fantasy-Elemente ausbalanciert ist?

Es ist nun einmal ganz simpel: Die Mumie ist das große Abenteuer, das sich jedes Kind mit Entdeckerdrang erträumt. Dieses Gefühl weckt es in allen, die dieses Kind nicht ganz vergessen haben, auch 25 Jahre später noch wieder.

Universal Rachel Weisz und John Hannah als liebenswertes Geschwisterpaar in Die Mumie

Auch Die Mumie kehrt zurück gibt diesen Staffelstab der Fantasy-Freude weiter und nimmt uns ein weiteres Mal mit, um Mysterien zu entdecken, uns mit zwielichtigen Gestalten zu prügeln wie gestandene Abenteurer und uns erneut in den fantastischen Cast zu verlieben.

Wenn wir uns in diesem Marathon zu Teil 3 vorarbeiten, muss dann jeder Fan selbst entscheiden, ob es wirklich ein Trilogie-Marathon sein muss. Doch mindestens mit Teil 1 und 2 steht euch ein großartiger, vielleicht auch nostalgischer, Filmabend bevor.

Der Mumien-Marathon ist ab sofort Programm der Streaming-Flatrate bei Amazon Prime.

