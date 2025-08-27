Absolute Netflix-Seltenheit: Die Fantasy-Überraschung des Jahres ist jetzt doppelt (!) in den Film-Charts

Der Netflix-Hit des Jahres KPop Demon Hunters sammelt weiterhin fleißig Schlagzeilen und Rekorde. Nun ist der Film gleich doppelt in den Netflix-Charts vertreten.

Gerade erst wurde KPop Demon Hunters zum erfolgreichsten Netflix-Film aller Zeiten gekürt, da wartet der Film schon mit dem nächsten Rekord um die Ecke. Dem Film gelang etwas, dass es so bei Netflix bisher auch noch nicht gegeben hat. Der Animationsfilm ist nun gleich zweimal in den Netflix-Charts vertreten.

Die weltweite Begeisterung für die Dämonen jagende K-Pop-Gruppe Huntrix scheint bisher keinen Abbruch zu nehmen. Sowohl aus den Netflix- sowie den Musik-Charts ist der Film und dessen eingängiger Soundtrack diesen Sommer nicht mehr wegzudenken. Dementsprechend reagierte Netflix mit der Veröffentlichung einer Sing-Along-Version, die zunächst unter anderem in den USA und Großbritannien in den Kinos gezeigt wurde.

Am 25. August erschien die Sing-Along-Version zu KPop Demon Hunters weltweit auch auf der Plattform. Wenn man jetzt einen Blick auf die Netflix Film-Charts wirft, offenbart sich etwas, dass es so noch nicht gegeben hat. Aktuell belegen nämlich die normale Version, sowie die Sing-Along-Variante von KPop Demon Hunter gleichzeitig eine Chartplatzierung in der Top 10.

So sieht die aktuelle Top 10 bei Netflix aus:

Aufgrund des enormen Erfolgs des Films unter der Regie von Maggie Kang und Chris Appelhans ließ die Ankündigung von gleich mehreren Fortsetzungen nicht lange auf sich warten. Doch nicht nur das, Netflix plant bereits Live-Action-Remakes, Bühnenmusicals, Spin-Off-Serien und vieles mehr.

Gibt es bereits genauere Informationen zu KPop Demon Hunters 2?

Genauere Informationen zum Inhalt der geplanten Fortsetzungen sind bislang unbekannt. Ein Datum für die Veröffentlichung steht auch noch aus. Doch nach dem anhaltendem Erfolg des ersten Teils wird Netflix sich diesem Projekt sicherlich mit großer Priorität widmen.

Podcast: Warum Netflix-Sensation KPop Demon Hunters alle Rekorde bricht

