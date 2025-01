"Absolute Red Flag": Love is Blind: Germany-Fans sind wegen Ilias-Liebesdreieck außer sich

Am vergangenen Freitag wurden die nächsten vier Folgen von Love is Blind: Germany veröffentlicht. Dabei geht es vor allem wieder um die Beziehung zwischen Ilias und Hanni. Einer der beiden kommt bei den Fans besonders schlecht weg.

Bei Love Is Blind: Germany geht es jetzt in die heiße Phase. Nach der Verlobung müssen die Paare den größten Stresstest einer Beziehung bestehen: den Alltag. Nachdem eine Beziehung nach der anderen in die Brüche geht, steht eine Beziehung vor einer besonderen Herausforderung. Ilias muss beweisen, dass es ihm mit Alina ernst ist.



Dieses Liebesdreieck sorgt bei Love is Blind: Germany für Zündstoff

Hanni ist wohl das Gesicht der Sendung, wenn sie von allen Frauen am häufigsten zu sehen ist und mit ihrem sonnigen Gemüt in die Kamera strahlt. Kein Wunder, dass auch einige Männer ihr verfallen sind, darunter Daniel und Ilias. In den Pods musste sie sich für einen der beiden entscheiden und ihre Wahl fiel schließlich auf Daniel.



Doch auch Ilias hat seine Liebe in Alina gefunden und ihr einen Heiratsantrag gemacht. Aber als Ilias Hanni auf Kreta zum ersten Mal persönlich begegnet, ist er emotional aufgewühlt und sich seiner Gefühle nicht mehr sicher. Als Alina ihn zur Rede stellt, reflektiert er seine Gefühle – auch für Hanni. Alina stellt ihm ein Ultimatum: Entweder er bekennt sich ganz zu ihr oder sie verlässt ihn. Ilias nimmt die zweite Chance an und die beiden stehen kurz vor der Hochzeit. Werden sie ein glückliches Paar?

Love is Blind: Germany-Fans finden "keine Worte" für Ilias' Verhalten

Die Fans von Love is Blind: Germany sind sich einig und gönnen Ilias sein Glück mit Alina nicht. "Ilias absolute Red Flag", schreibt eine Person auf Instagram. Eine andere ergänzt unter einem Netflix-Post: "Alina ist so eine süße und hübsche, er hätte von Anfang an ehrlich sein müssen." Doch tatsächlich kommt auch Hanni in dieser Dreiecksbeziehung nicht gut weg, wie Person auf Instagram schreibt:



Keine Worte zu Ilias... Hanni ist aber auch nicht ehrlich, weder zu Ilias noch zu Daniel



Ilias ist sich der Kritik jedoch bewusst, denn er antwortet mit folgendem Instagram-Beitrag:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Er ist überrascht über die Negativität ihm gegenüber und meint, dass er seine "verwirrenden Gefühle" offen und ehrlich mit Alina kommuniziert habe. Er weist aber auch auf den Schnitt von Netflix hin und darauf, dass man als Zuschauer nicht das ganze Bild sieht.



Aber die Kommentare darunter sind noch vernichtender. Eine Instagram-Nutzerin schreibt:



Komischerweise kamen diese “verwirrenden Gefühle” erst auf nachdem du gesehen hast wie Hanni aussieht



Eine andere Person schreibt auf Instagram dazu: "Dann doch bitte nicht parallel mit der anderen Frau die ganze Zeit flirten"



Wo Love is Blind: Germany zu sehen ist

In den letzten Folgen hat sich das Drama um Ilias und Hanni etwas beruhigt – schon allein wegen der bevorstehenden Hochzeit. Ob sich Ilias und Alina das Ja-Wort geben, wird sich in der letzten Folge zeigen. Diese wird am Freitag, den 17. Dezember auf Netflix veröffentlicht. Alle bisherigen Folgen können jederzeit auf dem Streaming-Anbieter angesehen werden.