GNTM-Dreharbeiten wegen Großfeuer in Los Angeles unterbrochen: So geht es für Heidi Klums Modelshow weiter

Los Angeles steht in Flammen, seit Tagen wütet eins der schlimmsten Feuer aller Zeiten in der Millionenstadt. Auch die Realityshow GNTM mit Supermodel Heidi Klum muss kurz vor Sendestart pausieren. Wird die Show pünktlich auf ProSieben starten?

Die Welt blickt nach Kalifornien, denn rund um die Millionenmetropole L.A. wütet eine Feuerkatastrophe der Superlative; das einstige Urlaubsparadies sieht aus wie die Kulisse eines Katastrophenfilms. Auch die Traumfabrik Hollywood ist vom Feuer betroffen – und diese Auswirkungen sind jetzt sogar in Deutschland spürbar: Der Dreh von Germany’s Next Topmodel musste unterbrochen werden. So geht es mit Heidi Klums Hitshow weiter.

Feuersbrunst in L.A.: Die Stadt der Engel steht in Flammen

Los Angeles steht in Flammen. Auch wenn es Jahr für Jahr zu Bränden in der trockenen Region kommt, ist die aktuelle Katastrophe schlimmer als je zuvor: Die Feuersbrunst zerstörte zehntausende Häuser, machte ganze Landstriche dem Erdboden gleich und forderte laut Medienberichten bereits 24 Menschenleben. Wie tagesschau berichtet, sprach Noch-Präsident Biden deshalb von den "verheerendsten Bränden" der kalifornischen Geschichte.



Es wird wohl Jahre dauern, bis sich L.A. von dieser Katastrophe erholen wird, denn die Feuer hinterließen eine schier unglaubliche Schneise der Verwüstung. Dort, wo einst Kultshows wie Baywatch gedreht wurden, ragen heute nur noch verkohlte Überreste in die Höhe. Dass selbst die Starts nicht sicher vor den Flammen sind, zeigte Hollywood-Legende Ralf Moeller (Gladiator) auf Instagram:

Wegen Feuer-Drama in Los Angeles: GNTM-Dreh wurde unterbrochen

In Los Angeles herrscht der absolute Ausnahmezustand; sogar die Traumfabrik Hollywood musste die Pforten schließen. Welche Serien-Drehs wegen des Feuer-Chaos auf Eis liegen, erfahrt ihr hier. Wie Joyn berichtet, sind auch die Dreharbeiten von Germany’s Next Topmodel betroffen. Die ProSieben-Show richtet sich zwar an ein deutsches Publikum, aber wird bereits seit Jahren in L.A. gedreht. Schließlich handelt es sich bei der Metropole um die Wahlheimat von Modelmama Heidi Klum.

Eigentlich hätten in den nächsten Tagen die Dreharbeiten für den zweiten Teil der neuen GNTM-Staffel beginnen sollen, doch ProSieben-Sprecher Christoph Körfer stellt klar: "Wegen der Situation in L.A. verschiebt ProSieben die Dreharbeiten zum zweiten Teil der GNTM-Jubiläumsstaffel um einige Tage." Die Produktion rechnet erstmal nur mit wenigen Tagen Verspätung, allerdings gibt es immer mehr Zweifel, ob der Drehstopp angesichts der katastrophalen Lage wirklich bald wieder aufgehoben werden kann.

GNTM-Dreharbeiten unterbrochen: Was bedeutet das für die Zukunft der Show?

GNTM-Fans können aufatmen: Der Sendestart für die neue Staffel wurde bisher nicht verschoben. Der erste Drehblock sei bereits vor einer Weile abgedreht worden, deshalb seien die ersten Folgen längst fertig produziert. Allerdings bleibt offen, ob ProSieben in naher Zukunft mit den Dreharbeiten für den zweiten Drehblock beginnen kann.

Falls die Brände die Produktion für Tage oder sogar Wochen aufhalten, könnte es inmitten der laufenden Staffel zu Zwangspausen oder Unterbrechungen kommen. Es bleibt zu hoffen, dass die Katastrophe bald eingedämmt wird und die Menschen in Los Angeles endlich aufatmen können.

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann startet GNTM 2025

Die neue Staffel steht in den Startlöchern: Germany’s Next Topmodel startet Donnerstag, den 13. Februar 2025, um 20:15, auf ProSieben. Wer lieber online schaut, kann auf Joyn den Livestream verfolgen und die Folgen anschließend streamen.