Absoluter Kultfilm heute im TV: Die berühmteste Dirty Dancing-Szene war eigentlich eine Quälerei

Die bekannteste Szene von Dirty Dancing hat eine unerwartete Hintergrundgeschichte, die man den Darsteller:innen kaum ansieht. Heute läuft der Filmklassiker im TV.

Dieses Jahr wird Dirty Dancing 35 Jahre alt. Der Klassiker mit Patrick Swayze und Jennifer Grey kam 1987 in die Kinos hat sich mit ikonischen Momenten und einem einprägsamen Soundtrack in die Filmgeschichte eingebrannt. ProSieben zeigt den romantischen Tanzfilm heute um 20.15 Uhr in der Primetime. Auch daran kann man ablesen, welchen Status der Film noch heute genießt.

Heute im TV: Warum die See-Szene in Dirty Dancing so schwer zu drehen war

Einen großen Teil dazu beigetragen hat die berühmte See-Szene, ein Symbol für die Harmonie der Figuren Baby (Grey) und Johnny (Swayze). Auf einem emotionalen Höhepunkt hebt Johnny Baby in die Luft. Was im Film leidenschaftlich und leicht aussieht, war für die Stars allerdings eine ziemliche Quälerei.

Der 2009 verstorbene Patrick Swayze und Jennifer Grey blickten in vielen Interviews auf den Dreh zurück. Was beide übereinstimmend berichten, ist: Die unfassbare Kälte, in der sie die Szene durchstehen mussten.

So erinnern sich die Dirty Dancing-Stars an die Tortur

Denn wie etwa in einer Autobiographie des Hauptdarstellers herauskommt, fielen die Dreharbeiten für Dirty Dancing weit den Herbst hinein. Die See-Szene sollte eigentlich im Spätsommer im Kasten sein. Terminschwierigkeiten führten aber zu einer deutlichen Verspätung. So kam es, dass Swayze und Grey bei unter 5 Grad Außentemperaturen stundenlang in einem See stehen mussten und sich den A.... abfroren. Um das Sommer-Feeling des Films aufrechtzuerhalten, sollen gar die Blätter der umstehenden Bäume grün angemalt worden sein.

Es war entsetzlich [...] kalt in diesem See und wir mussten die Szene wieder und wieder drehen.

Jennifer Grey hat, zitiert von Marie Claire , eine ganz eigene Art, um die unmenschliche Kälte zu beschreiben:

Ich erinnere mich daran, dass es sehr, sehr, sehr kalt war, in dem See zu schwimmen. Man muss wirklich jung und hungrig sein, um es so lange in derart kaltem Wasser auszuhalten. Es war nicht gut. Ich erinnere mich, wie ich gedacht hab 'Kannst du daran sterben, wenn deine Brustwarzen explodieren?' Es fühlte sich nicht gesund an.

So wurde die Szene zu einer Tortur, was sie nur noch beeindruckender macht. Wenn ihr heute also dabei zuseht, wie Johnny Baby in die Luft hebt und wie immer dahinschmelzt, dann denkt daran, wie sehr die beiden Stars gerade eine heiße Badewanne herbeisehnen.

