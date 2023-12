Absoluter-Skandal-Film im TV: Der Rache-Thriller sorgte für Empörung und stand 44 Jahre auf dem Index in Deutschland

1974 kam ein erbarmungsloser Rache-Thriller ins Kino, der die Filmwelt auf den Kopf stellte und für aufgebrachte Schlagzeilen sorgte. Heute könnt ihr euch das umstrittene Werk im Fernsehen anschauen.

Charles Bronson ist vielen Filmfans vermutlich als geheimnisvoller Mann bekannt, der in dem Western-Klassiker Spiel mir das Lied vom Tod von 1968 zur Mundharmonika greift und Ennio Morricones unverkennbare Musik zum Leben erweckt. Sechs Jahre später verkörperte er eine weitere ikonische Rolle in der Filmgeschichte.

Ein Mann sieht rot: Der heftige Rache-Thriller mit Charles Bronson war zu viel für das Publikum in den 1970er Jahren

In Ein Mann sieht rot übernimmt Bronson den Part von Paul Kersey, der eigentlich ein unspektakuläres Leben führt. Er arbeitet in einem Architektenbüro und würde keiner Fliege was zuleide tun. Als er eines Tages nach Hause kommt und seine Frau ermordet und seine Tochter vergewaltigt vorfindet, soll sich das ändern.

Paul Kersey verwandelt sich im Verlauf der Geschichte in einen der bekanntesten Vertreter des Rache-Thrillers. Ein einfacher Mann, der das Gesetz selbst in die Hand nimmt – und das auf blutigste Weise. Für Teile des Publikums in den 1970er Jahren war das zu viel. In Deutschland landete der Film prompt auf dem Index.

Hier könnt ihr den Trailer zu Ein Mann sieht rot schauen:

Death Wish 1974 - Trailer (English)

Basierend auf dem Roman Der Vigilant oder ein Mann sieht rot (im Original: Death Wish) von Brian Garfield hat Regisseur Michael Winner (The Mechanic) einen Thriller geschaffen, der aufgrund seiner Darstellung von Selbstjustiz für große Kontroversen sorgte. In Deutschland wurde er erst 2018 vom Index gestrichen. Inzwischen könnt ihr Ein Mann sieht rot ungekürzt ab FSK 16 schauen.

Trotz aller Empörung war der Film ein großer Erfolg an den Kinokassen und hat insgesamt vier Fortsetzungen nach sich gezogen. Nachfolgend findet ihr alle Teile der Rache-Reihe im Überblick.

2018 lieferte Eli Roth (Thanksgiving) zudem ein Remake des ersten Films ab. Bruce Willis übernahm darin die Rolle, die im Original von Bronson gespielt wurde.

Wann läuft Ein Mann sieht rot im TV?

Ein Mann sieht rot läuft heute Abend, am 7. Dezember 2023, um 22:00 Uhr auf Tele 5. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 00:00 Uhr. Die Wiederholung folgt am Montag, dem 11. Dezember 2023, um 23:20 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Paramount+ im Streaming-Abo schauen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.