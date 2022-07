Absoluter Stranger Things-Liebling rechnete seit Staffel 1 mit seinem Tod – und überlebt bis heute

Als Steve gehört Joe Keery zu den großen Fan-Lieblingen aus Stranger Things. Dabei glaubte der Star der Netflix-Serie anfangs daran, dass sein Charakter bald sterben würde.

Nach dem Ende der 4. Staffel müssen Stranger Things-Fans jetzt auf die finale 5. Staffel warten. Mit dabei wird auch wieder Steve Harrington sein, der für viele als eine Art Papa für den Freundeskreis zur Lieblingsfigur geworden ist. Dabei war es nicht von Anfang an sicher, dass Steve überhaupt so lange überlebt. Der Darsteller Joe Keery glaubte anfangs selbst daran, dass sein Charakter nicht länger als Staffel 1 dabei sein würde.

Stranger Things-Zukunft von Steve war von Anfang an nicht durchgeplant

Als Gast in der Late Show mit Jimmy Fallon sprach der Netflix-Schauspieler laut The Wrap darüber, dass das Schicksal von Steve in Stranger Things immer nur Stück für Stück weiterentwickelt wurde:

Ich habe vielleicht eine Folge der Serie gelesen – zwei Folgen. Und es war ungefähr so – wir haben drei Folgen gelesen, und dann hatten sie zwei weitere. Es war wirklich so, dass sie es ausbauten, während wir drehten. Es war Tag für Tag.

Auch die Showrunner Matt und Ross Duffer sprachen bei Netflix' Geeked-Event darüber, dass es Steve ursprünglich gar nicht bis in die 4. Staffel schaffen sollte. Ursprünglich soll der Plan gewesen sein, den Fan-Liebling im Finale der 1. Staffel sterben zu lassen.

Könnt ihr euch Stranger Things ohne Steve nach Staffel 1 vorstellen?