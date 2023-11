Absolutes Muss fürs Heimkino: Viel zu wenige haben diesen Film gesehen, dabei gehört er zu den besten des Jahres

Dieser Film wurde auf Festivals gefeiert und erhielt euphorische Kritiken. Doch an der Masse ging der gefühlvolle Past Lives vorüber. Wer einen der besten Filme des Jahres sehen möchte, kann ihn sich fürs Heimkino sichern.

Was passiert, wenn zwei Freunde, die das Leben getrennt hat, nach zwei Jahrzehnten wieder aufeinander treffen? Was wäre, wenn? Regisseurin Celina Song nimmt sich dieser Frage in Past Lives an. Sie erzählt mit viel Fingerspitzengefühl eine Geschichte, die das Publikum zwar tief berührt, doch in der breiten Masse viel zu wenig Aufmerksamkeit erhalten hat.

Wenn ihr das amerikanisch-koreanische Drama verpasst habt, könnt ihr euch jetzt Past Lives - In einem anderen Leben fürs Heimkino bestellen. Ab 16. November werden die Scheiben ausgeliefert.

Past Lives - In einem anderen Leben auf Blu-ray Deal Zum Deal

Neben der Blu-ray-Fassung * erscheint Past Lives auch auf DVD * und ist auch aktuell im Stream auf Amazon-Prime * erhältlich. Beim Stream müsst ihr aber auf das Bonusmaterial verzichten. Dieses enthält Audiokommentare mit Celine Song, Greta Lee und Teo Yoo, außerdem wird in Bound by Fate über Hintergründe zu Past Lives berichtet. Die Heimkinofassungen enthalten geschnittene Szenen und den Kinotrailer.

Past Lives: Das gefeierte Filmdebüt einer jungen Regisseurin

Die Weltpremiere feierte Past Lives auf dem Sundance Filmfestival im Januar 2023. Einen Monat später wurde der Film auch in Deutschland auf der Berlinale gezeigt, wo er für einen Goldenen Bären nominiert war. Also ein voller Erfolg für die 35-jährige Regisseurin und Drehbuchautorin Celine Song, die mit Past Lives ihr Filmdebüt feierte.

Amazon/Studiocanal / Twenty Years Rights LLC In Past Lives treffen Nora und Hae Sung nach zwanzig Jahren wieder aufeinander.

Dass Past Lives so gefühlvoll und authentisch erzählt wird, liegt vielleicht auch daran, dass die Erzählung von Songs eigener Biografie gefärbt ist. Die Unerfahrenheit Songs merkt man dem Film laut Journalist Benjamin Lee jedenfalls nicht an, wie er in seiner Kritik in The Guardian schreibt:

Als Autorin schafft es Song, ihre Dialoge glaubwürdig leichtfüßig und sparsam zu halten, während sie als Regisseurin beide Städte souverän und eindrucksvoll einfängt, [...]. Es ist ein wunderschöner, bewegender Film, der jedoch mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen entstanden ist.

Past Lives könnten Oscar-Nominierungen bevorstehen

Schon jetzt wird darüber spekuliert, ob Past Lives nicht die ein oder andere Oscar-Nominierung erhalten wird. Celina Song will davon jedoch erstmal nichts hören, sie sei schon jetzt überaus dankbar, dass ihre persönliche Geschichte, weltweit so viele Menschen erreicht habe. Dadurch fühle sie sich weniger alleine, sagt sie .

Davon handelt Past Lives - In einem anderen Leben

Nora (Greta Lee) verbringt ihre Kindheit mit Hae Sung (Teo Yoo) in Seoul, doch die unzertrennlichen Freunde werden auseinandergerissen, als Noras Eltern nach Toronto auswandern. Zwanzig Jahre später lebt Nora mit Ehemann Arthur (John Magaro) in New York, wo sie unverhofft auf Hae Sung trifft, der seine Jungendfreundin besuchen will. Obwohl Nora glücklich verheiratet ist, kehrt die tiefe Verbundenheit zurück und sie wird mit Fragen nach Liebe und Schicksal konfrontiert.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.