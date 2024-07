Absolutes Sci-Fi-Meisterwerk beim Prime Day günstiger: Dystopischer Exzess nach 3. Weltkrieg in perfekter 4K-Qualität

Beim Prime Day bekommt ihr die 4K-Edition des Anime-Klassikers Akira gerade

Wenn es um die bahnbrechendsten Science-Fiction-Werke aus der Cyberpunk-Strömung geht, darf Akira in keiner Diskussion fehlen. Der Anime-Klassiker aus dem Jahr 1988 war so einflussreich, dass sich Elemente daraus in späteren Massenphänomenen wie Matrix finden lassen.

Beim aktuellen Amazon Prime Day könnt ihr euch die technisch herausragende 4K-Edition von Akira gerade zum reduzierten Preis von 24,97 Euro in die Sammlung holen. Voraussetzung für das Angebot ist ein aktives Prime Abo, das ihr euch hier * holen könnt. Auch das könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen.

Absoluter Sci-Fi-Klassiker: Das ist die Handlung von Akira

Der Film von Regisseur Katsuhiro Otomo spielt in einem futuristischen Neo-Tokyo im Jahr 2019, nachdem das alte Tokyo 1988 durch eine Atomexplosion und den anschließenden Dritten Weltkrieg zerstört wurde. Die gigantischen Wolkenkratzer-Schluchten werden von brutalen Motorradgangs terrorisiert, zu denen auch der junge Tetsuo und sein großes Vorbild Kaneda gehören.

Nach einem Unfall entwickelt Tetsuo beängstigende psychische Kräfte, die die ganze Stadt in den Abgrund ziehen könnten. Als das Militär Experimente an ihm durchführen will, findet Tetsuo langsam heraus, dass er mit dem Schicksal eines gottgleichen Kindes namens Akira verbunden ist.

Mit dem Stilmix aus den faszinierend abgründigen Bilderwelten, Body-Horror-Anleihen, Superhelden-Elementen und der beunruhigenden Atmosphäre einer verlorenen Zukunft wurde Akira zum einflussreichen Klassiker. Neben dem erwähnten Matrix wurde der Anime auch als Inspiration für Werke wie Rian Johnsons Looper oder den Netflix-Hit Stranger Things genannt.

Anime-Meisterwerk in bester Qualität: Das bietet euch die 4K-Edition von Akira

Die 4K-Edition des Meisterwerks liefert euch Akira im Heimkino in technisch brillanter Bildqualität. Neben der 4K-Disc enthält diese Version auch die Blu-ray-Variante.

Leonine/Amazon Akira in der 4K-Edition bei Amazon

Als Bonusmaterial bekommt ihr unter anderem ein Featurette über die Entstehung des Sounds, eine Storyboard Gallery, ein Making-of und eine Animation Library.

