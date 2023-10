Absolutes Tarantino-Meisterwerk mit 154 Minuten Laufzeit: Das ist die bestmögliche Fassung fürs Heimkino

Pulp Fiction ist in zahlreichen Ranglisten der besten Filme vertreten und gehört wohl in die Sammlung eines jeden Film-Fans. Wir präsentieren euch die bestmögliche Heimkino-Fassung.

Auch wenn der an den Kinokassen erfolgreichere Django Unchained mehr Oscars bekommen hat und selbst Once Upon a Time... in Hollywood mehr Academy-Award-Nominierungen als Pulp Fiction erhielt, gilt letzterer dennoch gemeinhin als Quentin Tarantinos größtes Meisterwerk. So führt Tarantinos zweiter großer Spielfilm beispielsweise auch die Moviepilot-Community-Liste der besten Filme an.

Den humorigen Gangster-Thriller könnt ihr euch bei Amazon in der derzeit bestmöglichen Heimkino-Fassung mit 4K-Auflösung * inklusive normaler Blu-ray für eure Sammlung sichern. Das jüngste 4K-Steelbook ist mittlerweile leider bereits vergriffen *. Darüber hinaus gibt es bei Marketplace-Anbietern auch noch teurere Restbestände einer Limited Collector's Edition im Mediabook * und einer Ultimate Fan Collection *, die aber beide nur auf normaler Blu-ray in Full HD verfügbar sind.

Das bietet Pulp Fiction

In einer Art verwobenem Episodenfilm vereint Pulp Fiction nachdenkliche Profikiller, einen Preisboxer auf der Flucht, perverse Entführer und eine hedonistische Gangsterbraut in einer aberwitzigen Geschichte, die nur so vor ausgefeilten Dialogen, ironisch-witzigem Gewalteinsatz und einem hervorragenden Soundtrack strotzt.

Dabei geben sich Hollywood-Stars wie Bruce Willis, John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman und Tim Roth die Klinke in die Hand. Die erst im März dieses Jahres erschienene 4K-Ultra-HD-Fassung in Standardverpackung enthält auch reichlich Bonusmaterial, darunter eine Doku, Deleted Scenes und vieles mehr. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon *.



Pulp Fiction: Von der Kritik gefeiert



Exemplarisch für den hohen Stellenwert von Pulp Fiction in der Fachwelt sei die FILMSTARTS-Kritik genannt, die mit 5 von 5 Sternen die Einstufung als "Meisterwerk" vornimmt: "Cooler als 'Pulp Fiction' ist kein anderes Werk der Filmgeschichte, dazu ist der Thriller brillant geschrieben und gespielt, dramaturgisch perfekt", heißt es dort.

Die aktuell bestmögliche Heimkino-Fassung von Pulp Fiction hat unterdessen auch in den Rezensionen bei Amazon mit durchschnittlich 4,8 von 5 Sternen fast durchweg positive Stimmen erhalten, weswegen sie wohl in keiner Sammlung von echten Film-Fans fehlen sollte.

