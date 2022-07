Absurde The Boys-Vergangenheit bei Amazon: So habt ihr Karl Urban noch nie gesehen

Aktuell begeistert Karl Urban als Butcher in The Boys. Bei Amazon gibt es allerdings noch eine andere Serie mit ihm, die heute kaum jemand kennt.

In einer langen Schauspielkarriere kann einiges passieren. Karl Urban mag einigen erst durch seine Rolle als Billy Butcher in The Boys so richtig präsent geworden sein, seine erste TV-Rolle bekam er allerdings mit acht Jahren. Und das ist jetzt über 40 Jahre her.

In diesen 40 Jahren gibt es legendäre Stationen, einiges, was wahrscheinlich auch der Neuseeländer selbst lieber vergessen würde und eine Rolle, die in den 90ern tausenden Teenagern das Herz gebrochen hat – und heute kaum noch jemand kennt.

Schon lange vor The Boys spielte Karl Urban einen moralisch fragwürdigen Charakter

Lasst uns für einen Moment in die Mitte der 90er Jahre reisen. In den Kiosks gibt es neben der Bravo ein weiteres Magazin, dass jungen Mädchen wöchentlich das Geld aus der Tasche zieht: Wendy, ein Pferde-Heftchen, aus dem schnell ein ganzes Franchise wird. Inklusive Comics, Bücher, Videospiele, Bettwäsche – und einer gleichnamigen TV-Show. Die allerdings in Neuseeland gedreht wurde.

Wendy Thorsteeg (Marama Jackson) lebt auf dem Gestüt ihrer Eltern, reitet mit ihren Pferden Penny und Miss Dixie (natürlich erfolgreich) Turniere, rettet Tiere und macht zusammen mit ihrer besten Freundin Bianca und ihrer biestigen Cousine Vanessa das durch, was man als Teenager eben so durchmacht. Inklusive Herzschmerz. Hier kommt Jerry Kiesemann ins Spiel, der Sohn des verfeindeten Nachbarn. Und ratet, wer den erklärten Bad Boy der Reiterhofszene spielt? Ganz genau, Karl Urban.

Wendy bei Amazon ist Gossip Girl mit Pferden – und die perfekte Zeitreise zurück in die 90er

Jerry Kiesemann wird als Antagonist eingeführt. Er trägt eine rebellische Lederjacke, fährt Motorrad und macht sich über Wendys Beziehung mit dem langweiligen Stefan lustig. Außerdem ist er auf Reitturnieren ihr größter Konkurrent. Doch nach und nach stellt sich heraus: Eigentlich steckt unter der harten Schale ein weicher Kern. Auch Jerry Kiesemann will geliebt werden und tut immer wieder Dinge, die ziemlich uneigennützig sind. Wie Butcher. Manchmal, zumindest.

Auf den ersten Blick klingt Wendy vielleicht nach einer seichten Kinderserie für Pferdemädchen. Tatsächlich sind viele Themen der Serie sehr erwachsen. Es geht um Essstörungen und Umweltverschmutzung, Tierquälerei und Lokalpolitik, jede Menge Liebesdrama und Verrat. So gesehen ist Wendy die perfekte Mischung aus GZSZ, Gossip Girl, 90er Jahre-Nostalgie und Reiterhof-Romantik. Und natürlich dem schon damals unnachahmlich coolen Karl Urban.

