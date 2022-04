Absurdes The Batman-Video: Robert Pattinson hatte die ganze Zeit eine E-Zigarette (!) im Anzug versteckt

Der DC-Kracher The Batman mit Robert Pattinson ist in den USA auf dem Streaming-Dienst HBO Max erschienen. Damit einhergehend wurden einige spannende Behind-the-Scenes-Videos enthüllt.

Zuletzt passierte The Batman einen wichtigsten Box-Office-Meilenstein: Über 750 Millionen US-Dollar hat das DC-Reboot mit Robert Pattinson in der Hauptrolle weltweit an den Kinokassen eingespielt. Damit ist der Film definitiv ein Erfolg und die Ankündigung der Fortsetzung dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein.

Während The Batman weiterhin in einigen Kinos läuft, befindet er sich seit wenigen Tagen ebenfalls im Angebot des US-amerikanischen Streaming-Diensts HBO Max. Abonnent:innen können den DC-Film fortan nicht nur zu Hause schauen. Ihnen stehen auch zahlreiche Extras zur Verfügung, die hinter die Kulissen führen.

The Batman: Robert Pattinson versteckt eine E-Zigarette in seinem Batsuit

Vom Dreh mit der Technologie, die schon bei The Mandalorian benutzt wurde, bis hin zum Neuinterpretation der ikonischen DC-Figuren: Das Bonusmaterial lässt die Fans tiefer in die Welt von The Batman eintauchen. Am meisten amüsiert das Internet aktuell ein kurzer Clip, der Pattinson im Batsuit mit E-Zigarette zeigt.

Wo Bruce Wayne für gewöhnlich nützliche Gadgets aufbewahrt, um den finsteren Gestalten in Gotham das Handwerk zu legen, nutzt Pattinson den Stauraum für seine E-Zigarette. An dieser hat er zwar nur während den Drehpausen gezogen. Wenn sein Batman zusammen mit Gordon die Rätsel des Riddlers löst, wäre es aber auch nicht verwunderlich gewesen, wenn er nachdenklich einen Zug genommen hätte.

Wann erscheint The Batman in Deutschland im Heimkino?

In unserer Streaming-Übersicht zu The Batman findet ihr alle Streaming-Dienste, die The Batman bereits mit diversen Kauf- und Leihoptionen anbieten. Auf DVD, Blu-ray und 4K-Disc erscheint der Film am 2. Juni 2022.

Podcast: Wie gut ist The Batman mit Robert Pattinson?

Die dieser Ausgabe des Podcasts Leinwandliebe geht es um den neusten DC-Film, der uns Robert Pattinson als dunklen Ritter in einem kaputten Gotham City vorstellt.

Wie schlägt sich Pattinson bei seinem DC-Debüt? Wie düster kann Gotham in Szene gesetzt werden? Und wie unterscheidet sich The Batman zu vorherigen Batman-Filmen? All das erfahrt ihr im Podcast.

