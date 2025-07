Achtsam Morden geht weiter: Erstes Staffel 2-Video bringt den Star des Netflix-Krimis zurück

Netflix bringt einen seiner größten deutschen Hits der vergangenen Jahre zurück. Wir haben das erste Produktionsvideo zur 2. Staffel von Achtsam Morden für euch.

Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Und nochmal: einatmen. Ausatmen.

Seit acht Monaten warten wir auf die Fortsetzung der Netflix-Serie Achtsam Morden. Jetzt gibt es endlich ein Lebenszeichen von dem beschwingt erzählten Krimi mit Tom Schilling in der Hauptrolle, der auf die gleichnamige Romanreihe von Karsten Dusse zurückgeht und letztes Jahr bei dem Streaming-Dienst Premiere feiert.

Dass Achtsam Morden eine 2. Staffel erhalten wird, ist schon länger bekannt. Allzu viel Bewegung hatte es seit der Verlängerung allerdings nicht gegeben. Jetzt können wir euch endlich die ersten bewegten Bilder vom Set präsentieren, die den von Schilling gespielten Björn Diemel zurück ins Zentrum der Aufmerksamkeit bringen.

Erstes Teaser-Video zu Achtsam Morden Staffel 2 bei Netflix

Achtsam Morden - S02 Produktions-Teaser (Deutsch) HD

Mit dem Teaser-Video wird der Beginn der Dreharbeiten gefeiert. Die 2. Staffel von Achtsam Morden befindet sich offiziell in Produktion. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis die neuen Folgen bei Netflix veröffentlicht werden. Reichlich Stoff für die heiß erwartete Fortsetzung ist auf alle Fälle vorhanden: Aus fünf Romanen setzt sich Dusses Vorlage bislang zusammen. Verfilmt wurde davon allerdings nur Teil 1.

Die Geschichte dreht sich um den Anwalt Björn Diemel, der nicht der glücklichste Mensch auf dem Planeten ist. Beruflich quält er sich durch den Tag, danach versagt er gegenüber Frau und Tochter. Wie kann Björn ein besserer Mensch werden? Dank eines Achtsamkeitsseminars, in dem er sein inneres Kind findet, erhält er eine völlig neue Perspektive auf sein Leben und geht eine Herausforderung nach der anderen an.

Genau in dem Moment wird er unwillentlich in einige kriminelle Machenschaften verwickelt. Doch keine Panik. Einfach einatmen und ausatmen. Jedes Problem lässt sich lösen. Und Björn ist am Ende der 1. Staffel von Achtsam Morden sogar so gut darin, dass er selbst zum Kopf eines verbrecherischen Imperiums aufsteigt – der Berliner Walter White sozusagen. Wir dürfen gespannt sein, wie die Geschichte weitergeht.

Achtsam Morden Staffel 2 wird böse und politisch unkorrekt

Als wir vor ein paar Wochen mit Martina Plura (Regie) und Monika Plura (Kamera) über den neuen Mädchen Mädchen-Film gesprochen haben, konnten wir den beiden auch ein paar Infos zur 2. Staffel von Achtsam Morden entlocken, die wieder von diesen inszeniert und gefilmt wird. Im Interview verriet Martina Plura:

Wir haben wieder sehr viele Schauspieler:innen aus Staffel 1 dabei, es kommen aber auch ein, zwei neue Gesichter dazu. [...] Es wird wieder böse, nicht so politisch korrekt. Also wirklich komplettes Kontrastprogramm zu Mädchen Mädchen. Ich glaube aber, das ist auch, was Mo und mich ausmacht und was uns am Filmemachen so Spaß macht: Dass jeder Stoff so unterschiedlich ist und du in komplett andere Welten hineintauchen kannst.

Wann die 2. Staffel von Achtsam Morden bei Netflix startet, ist bislang noch nicht bekannt. Vorerst müssen die Episoden der Fortsetzung abgedreht werden. Danach geht es in die Postproduktion. Mit einem Start vor 2026 sollten wir nicht mehr rechnen.