Achtung, Datum verändert: Folge 2 von ES – Welcome to Derry kommt nicht erst Montag

Die Horror-Serie ES: Welcome to Derry ist aktuell in aller Munde. Aber Horror-Fans müssen aufpassen – die zweite Folge wurde nämlich vorverlegt.

Welcome to Derry Folge 2: Darum erscheint die ES-Episode früher

ES: Welcome to Derry ist am 27. Oktober bei Sky und WOW gestartet und schockte Horror-Fans gleich mit einer extrem überraschenden Szene . Jetzt wartet die Community auf Folge 2. Aber Vorsicht: Die neue Episode kommt nämlich nicht eine Woche später, sondern

Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, kommt Folge 2 der ES-Serie bereits am 31. Oktober 2025 zu Sky und WOW. Der Grund ist einleuchtend: Der 31. Oktober ist Halloween, das Horror-Fest schlechthin, an dem eine neue Folge der Stephen King-Serie einfach erscheinen muss.

Schaut hier den Trailer zu Welcome to Derry:

ES Welcome to Derry - S01 Trailer (deutsche UT) HD

Allerdings hat die Veränderung nach vorne auch eine Kehrseite: Folge 3 erscheint dafür nämlich erst nach einer langen Wartezeit von zehn Tagen am 10. November 2025. Alle weiteren Episoden sollen aber jeweils montags veröffentlicht werden.

Alle Sendetermine für ES Welcome to Derry:

Folge 2: Freitag, 31. Oktober 2025

Freitag, 31. Oktober 2025 Folge 3: Montag, 10. November 2025

Montag, 10. November 2025 Folge 4: Montag, 17. November 2025

Montag, 17. November 2025 Folge 5: Montag, 24. November 2025

Montag, 24. November 2025 Folge 6: Montag, 1. Dezember 2025

ES: Welcome to Derry ist ein Prequel zu den Es-Kinofilmen von Andy Muschietti, der auch als Produzent hinter der Serie steht. In Staffel 1 wird das Treiben einer dämonischen Kraft im Städtchen Derry des Jahres 1962 beleuchtet.

Um das schaurige Treiben zu unterbinden, schließt sich eine Gruppe von Freunden zusammen und sucht den Unhold, der unter anderem in Form des Horror-Clowns Pennywise (Bill Skarsgård) auftritt. Serie und Filme basieren auf Stephen Kings Erfolgsroman Es von 1986.

