Action-Eskalation: Fast & Furious trifft Mad Max in neuer Spiele-Verfilmung des Deadpool-Teams

Marvel-Star Anthony Mackie ist schwer beschäftigt. Denn er verfilmt das Action-Spiel Twisted Metal, eine Art Fast & Furious für Erwachsene vom Deadpool-Team.

Zuletzt wollte Uncharted beweisen, dass Videospielverfilmungen sich vor den Vorlagen nicht verstecken müssen. Nun macht sich der designierte Captain America-Nachfolger Anthony Mackie (The Falcon and The Winter Soldier) daran, den Ruf des Genres zu retten. Für eine neue Serie wird er in eine Art postapokalyptisches Fast and Furious für Erwachsene abtauchen: Twisted Metal.



Endzeit-Action mit Anthony Mackie: Deadpool-Team steckt hinter Twisted Metal-Serie

Die Twisted Metal-Serie geht auf eine Idee von Rhett Reese und Paul Wernick zurück, den beiden Deadpool-Autoren. Cobra Kai-Autor Michael Jonathan Smith wird als Showrunner die Aufsicht haben.

Als Grundlage dient die zwischen 1995 und 2015 veröffentlichte Spielereihe, die sozusagen ein Mortal Kombat mit Autos bietet: Lauter Fahrzeuge treten in einem Turnier gegeneinander an und müssen die Gegner zerstören.

Twisted Metal klingt wie ein Mix aus Fast & Furious und Mad Max

Die Synopsis für die Serien-Adaption liest sich so:

Anthony Mackie spielt John Doe, einen besserwisserischen Milchmann, der genauso schnell redet, wie er fährt. Ohne Erinnerung an seine Vergangenheit, kriegt John eine einzigartige Gelegenheit, um seinen Wunsch irgendwo dazuzugehören wahr werden zu lassen, aber nur wenn er den Ansturm des brutalen Fahrzeug-Krieges überleben kann. Mit Hilfe eines schießwütigen Autodiebs wird er rücksichtslosen Plünderern in zerstörerischen Fahrzeugen und anderen Gefahren auf der offenen Straßen entgegentreten, darunter ein wahnsinniger Clown, der einen allzu vertrauten Eiscreme-Truck fährt.

Bei dem Clown handelt es sich um die Twisted Metal-Figur Needles Kane, der gleichzeitig Hauptbösewicht und Gesicht der Reihe ist. Sein nach einer Todesfalle aussehender Truck trägt den süßlichen Namen Sweet Tooth.

Das Ganze klingt also wie eine wilde Mischung aus Fast and Furious, Death Race und Mad Max.

Wann kann man die Twisted Metal-Serie mit Anthony Mackie streamen?

Wie Variety berichtet, hat der amerikanische Streaming-Dienst Peacock die Serie jetzt bestellt. In Deutschland sind Produktionen von Peacock seit Kurzem bei Sky verfügbar, dadurch wäre ein Weg zur Veröffentlichung also denkbar. Einen Termin hat die Serie aber noch nicht.

Bekannt ist immerhin, dass Twisted Metal als halbstündige Action-Comedy konzipiert wurde. Darin unterscheidet sie sich etwa von dem Horror-Drama The Last of Us, einer anderen Spieleverfilmung, die derzeit ebenfalls von Sony Pictures TV and PlayStation Productions gestemmt wird.

