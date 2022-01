The Last of Us bringt tragische Figur in die Serie, mit der wir nicht gerechnet haben

Das neuste Casting der The Last of Us-Serie wirft einige Fragen auf. Offenbar werden wir in der 1. Staffel der Horrorserie eine Figur sehen, die in der Videospielvorlage erst viel später auftaucht.

Seit einem halben Jahr laufen die Dreharbeiten zur The Last of Us-Serie. Dank diversen Setfotos haben wir bereits einige spannende Einblicke in die heiß erwartete Verfilmung der gleichnamigen Videospielreihe erhalten. Die jüngste Neuigkeit sorgt dennoch für Aufsehen. Denn mit diesem Casting haben wir (noch) nicht gerechnet.

Wie Deadline berichtet, werden wir in der 1. Staffel auf Riley treffen. Hierbei handelt es sich um eine Figur, die erst im DLC von The Last of Us auftaucht. Bei einem DLC (Downloadable Content) handelt es sich um eine Spielerweiterung, die in der Regel ein paar Monate nach der Veröffentlichung des Hauptspiels erscheint und mit weiteren Levels aufwartet.

The Last of Us-Überraschung: Storm Reid spielt Riley

Der DLC von The Last of Us trägt den Titel Left Behind und entführt in die Vergangenheit von Ellie, der wir zuvor gemeinsam mit Joel durch die Post-Apokalypse gefolgt sind. Ein wichtiger Teil dieser Vergangenheit ist Riley, mit der Ellie ein überaus tragisches wie prägendes Erlebnis erlebt. In der Serie wird Riley von Storm Reid gespielt.

Reid ist bekannt für Das Zeiträtsel und war zuletzt in Der Unsichtbare und The Suicide Squad zu sehen. Durch ihre Auftritte in Euphoria und When They See Us bringt sie zudem Serienerfahrung mit. Deadline stuft ihr Engagement in der The Last of Us-Serie als Gaststar ein, was bedeutet, dass ihre Rolle nicht allzu groß ausfallen dürfte.

Wie passt Riley in die 1. Staffel von The Last of Us?

Zwei Möglichkeiten bieten sich für Rileys Integration in die 1. Staffel von The Last of Us an. Entweder taucht sie in einzelnen Flashbacks auf, die im Verlauf der einzelnen Episoden eingestreut werden, um Ellies Hintergrundgeschichte zu beleuchten. Oder uns erwartet eine gesamte Bottle-Episode, die den DLC verfilmt.

Bottle-Episoden, die sich von der Haupthandlung trennen, um kleinere Geschichten zu erzählen, erfreuen sich oft großer Beliebtheit. Sie ermöglichen es uns einen frischen Blick auf vertraute Dinge. Left Behind bietet sich definitiv an, um spannende Impulse zu geben, die anders nicht in der The Last of Us-Verfilmung auftauchen würden.

Dennoch stellt sich die Frage, wie viele Elemente aus den Videospielen das kreative Team überhaupt in der 1. Staffel unterbringen kann. Insgesamt zehn Episoden erwarten uns in der Auftaktrunde. Die Setbilder deuten sowohl Szenen aus dem ersten als auch aus dem zweiten (!) Teil der Spielvorlage an. Jetzt gesellt sich auch noch der DLC dazu.

