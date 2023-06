Action-Gott vs. Sci-Fi-Genie: Tom Cruise ist angeblich wütend auf Inception-Macher Christopher Nolan und das aus gutem Grund

Christopher Nolans Oppenheimer startet eine Woche nach dem neuen Mission: Impossible-Teil. Da der Inception-Regisseur vor allem die riesigen IMAX-Leinwände für sich will, soll Cruise wütend sein.

Die Retter des Kinos steuern wohl gerade auf einen großen Konflikt untereinander zu. Im Blockbuster-Monat Juli dürfen wir uns sowohl auf den Action-Kracher Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning Teil Eins als auch auf Christopher Nolans neues Atombomben-Epos Oppenheimer freuen.

Da beide Filme kurz nacheinander starten, wird es aber ein Duell um die größten Leinwände geben. Das soll Action-Star Tom Cruise jetzt zu einer wütenden Mission im wahren Leben angestachelt haben.

Tom Cruise will IMAX-Leinwände angeblich nicht an Christopher Nolan abgeben

Branchenkenner Matthew Belloni schreibt in seinem Puck-Newsletter (via IndieWire ) über Cruise angebliche "Wut" auf die Veröffentlichungspläne von Oppenheimer. Es geht konkret darum, dass Nolans Film in der Woche nach dem Mission: Impossible 7-Start so viele IMAX-Säle übernehmen will.

Da der Star für den neusten Teil der Action-Reihe wieder auf atemberaubende Stunts setzt, die auf der extra großen Leinwand besonders gut zur Geltung kommen (und sich damit noch teurere Kinotickets verkaufen lassen), soll Cruise jetzt eine persönliche Kampagne gestartet haben.

Angeblich hält Cruise persönliche Treffen für konkurrierende Studio-Verantwortliche und Kino-Leitende ab, um sie live von der Qualität seines neuen Action-Blockbusters zu überzeugen. Damit will er erreichen, dass Mission: Impossible 7 länger und häufiger als Oppenheimer in IMAX-Sälen gezeigt wird.

Christopher Nolan dürfte darüber auch nicht so glücklich sein. Der Regisseur ist bekannt für seinen technischen Perfektionismus und seine Liebe zum gewaltigen Kino-Format. Nicht umsonst lässt er große Teile seiner Blockbuster mit den schweren IMAX-Kameras filmen, um sie einem Publikum in bestmöglicher Qualität präsentieren zu können.

Sowohl Universal als auch Paramount, die Studios hinter Oppenheimer und Mission: Impossible 7, haben sich auf Anfrage von IndieWire bisher nicht dazu geäußert.

Wann starten Mission: Impossible 7 und Oppenheimer im Kino?

Ab dem 13. Juli 2023 läuft Mission: Impossible 7 mit Tom Cruise in den deutschen Kinos. Nolans Oppenheimer startet in der nachfolgenden Woche am 20. Juli 2023.

