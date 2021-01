Action-Kracher bei Sat.1: Erdbeben-Experte zerriss San Andreas - weil Dwayne Johnson Hinweise ignorierte

Sat.1 hat heute das beste Abendprogramm für Filmfans. Die Katastrophen-Action San Andreas mit Dwayne Johnson strotzt aber vor Fehlern. Dabei holten die Macher sich sogar Rat.

Was stimmt in San Andreas? Die Katastrophen-Action mit Dwayne Johnson in der Hauptrolle läuft heute um 20.15 Uhr bei Sat.1 im TV. Die Wiederholung folgt in der Nacht um 1.20 Uhr.

Das Popcorn-Kino zur besten Sendezeit (Moviepilot-Wertung 5.7) lohnt sich aufgrund seines hohen Unterhaltungswertes und der spannenden Geschichte um ein verheerendes Erdbeben in Kalifornien. Dwayne Johnson spielt den Rettungs-Piloten Tom, der im Desaster-Getümmel seine Tochter Blake sucht, die von Alexandra Daddario gespielt wird.

Verschiedene Seismolog*innen und Expert*innen fanden aber Fehler, die Dwayne Johnson und sein Regisseur leicht hätten verhindern können.

San Andreas bei Sat.1 im Check: Was stimmt im Katastrophenfilm mit Dwayne Johnson?

Der Katastrophenfilm achteten angeblich auf wissenschaftliche Korrektheit. Oder besser: Regisseur Brad Peyton und Hauptdarsteller Dwayne Johnson wollten bei der Inszenierung des Erdbebens an der San Andreas-Verwerfung nicht zu sehr übertreiben.

Ob das geklappt hat? Na ja. Das Ausmaß der Zerstörung ist laut Guardian viel zu groß. In dem Film brechen die Wolkenkratzer sehr schnell zusammen, obwohl die Architekt*innen in Kalifornien, das eine lange Erdbebengeschichte hinter sich hat, inzwischen auf die natürlichen Gegebenheiten eingestellt haben, sodass sich Flüchtende rechtzeitig retten können.

Damit aber nicht genug.

Die zwei blödesten Fehler in San Andreas: Dwayne Johnson ignorierte wissenschaftlichen Hinweis

Der Regisseur und Johnson zogen vor dem Dreh extra einen Erdbeben-Experten zurate, der das Drehbuch lesen und auf die ganz groben Schnitzer kontrollieren sollte. Das tat Thomas Jordan auch, nur um hinterher festzustellen, dass sein Rat nicht befolgt wurde, wie er der LA Times erklärte.

Der California Dreamin'-Trailer zu San Andreas

San Andreas - SIA Music Video (English) HD

Der Universitätsprofessor und Direktor des Southern California Earthquake Center entdeckte haarsträubende Fehler im Film.

Ich gab ihnen eine Gratis-Beratung. Ein bisschen was davon nutzten sie [...]. Aber vieles nutzten sie nicht.

Und zwar schlichen sich folgende Versäumnisse in die Handlung ein:

Erdbeben mit der Stärke 9 sind demnach deutlich zu groß für die San Andreas-Verwerfung. Hier seien maximal Beben mit einer Stärke von 8.3 möglich.

sind demnach deutlich zu groß für die San Andreas-Verwerfung. Hier seien maximal Beben mit einer Stärke von 8.3 möglich. Außerdem können die Erdbeben keinen derart großen Tsunami verursachen. Dafür müsste es schon unter Wasser stattfinden, wie Tiziana Rossetto für den Guardian ergänzt. Für einen Tsunami dieser Größe hätte das Erdbeben an Land schon einen Erdrutsch unter Wasser auslösen müssen.

Witzigerweise beteuerte Dwayne Johnson in Talkshows die Genauigkeit der darstellten Ereignisse, zum Beispiel bei Jimmy Fallon.

Die weltbesten Seismolog*innen und Erdbebenforscher*innen schauten über das Drehbuch, sollten unser Drehbuch herausfordern. Als sie fertig waren, sagten sie: 'Alles, was ihr Leute in dem Film zeigt, könnte wirklich passieren.'

Darauf sagte unser Thomas Jordan der LA Times:

Ich stimme nicht mit dem überein, was Dwayne Johnson bei Jimmy Fallon gesagt hat.

Wahrscheinlich also nutzen Johnson und Co. Ratschläge der Wissenschaftler*innen lediglich als Richtlinien für ihren Film, wofür Thomas Jordan durchaus Verständnis aufbringt: "Es ist ein guter Actionfilm mit spektakulären Effekten ... aber nicht aus einem seismologischen Blickwinkel. Aber das würdest du auch nicht erwarten. Es ist Hollywood."

Nach der Ausstrahlung bei Sat.1 - Was ist mit San Andreas 2?

Die Fortsetzung ist in der Tat geplant. Regisseur Brad Peyton und Hauptdarstellerin Alexandra Daddario haben immer noch Lust auf einen weiteren Film. Derzeit kommt San Andreas 2 aber nicht voran - weil Dwayne Johnson so gefragt ist. Wenn er einen Platz in seinem vollen Terminkalender findet, steht dem Sequel nichts mehr im Wege.

