Action-Kracher neu bei Netflix: Jason Statham muss Schauspiellegende in extrem spannendem Thriller retten

Knallharte Action und eine Jagd um den Globus könnt ihr ab sofort bei Netflix sehen. Denn dort versucht Jason Statham, das Leben von Schauspiellegende Robert De Niro zu retten.

Mit Robert De Niro, Jason Statham und Clive Owen hat sich Regisseur Gary McKendry Top-Schauspieler für seinen Agenten-Thriller Killer Elite ins Boot geholt. Für viele Action-Fans war das Grund genug, ins Kino zu gehen.

Wer den Film noch nicht gesehen hat oder noch einmal sehen möchte, kann das jetzt bei Netflix tun. Seit Kurzem befindet sich Killer Elite dort im Streaming-Abo.

Killer Elite mit Jason Statham bei Netflix: Darum geht es in dem actiongeladenen Auftragskiller-Film

Der ehemalige Auftragskiller und Special Agent Danny Bryce (Jason Statham) lebt zurückgezogen in Australien. Als er ein Foto erhält, auf dem sein Freund und Mentor Hunter (Robert De Niro) in Geiselhaft zeigt, muss er aus dem Ruhestand zurückkehren. Der Entführer ist ein saudi-arabischer Prinz, der Bryce reaktivieren will.

Hier könnt ihr den Trailer zu Killer Elite schauen:

Killer Elite - Trailer 2 (Deutsch) HD

Um seinen Mentor zu retten, muss Bryce die Killer erledigen, die vor Jahren die Söhne des Scheichs ermordet haben. Doch das ist leichter gesagt als getan. Denn die Killer werden von dem Ex-S.A.S.-Soldaten Spike (Clive Owen) geschützt. Der arbeitet für die Geheimorganisation The Feather Men, die Dannys Pläne durchkreuzen könnten.

Der Netflix-Neuzugang Killer Elite ist die Verfilmung eines Romans, der in dem Film vorkommt

Killer Elite entpuppt sich schnell als wesentlich komplexer, als man es einem ruppigen Action-Film zunächst zugetraut hätte. Und das nicht ohne Grund. McKendrys Agenten-Thriller basiert auf dem biografischen Roman The Feather Men von Sir Ranulph Fiennes. Der ehemalige Soldat der Special Air Service (SAS), einer Spezialeinheit der British Army, hat darin seine eigenen Erfahrungen verarbeitet. Sogar der Roman selbst kommt, unter anderem Titel, im Film vor.

The Feather Men ist derweil nicht unumstritten. Es wurde behauptet, dass der Film auf echten Begebenheiten basiert, was einige Kritiker:innen infrage stellen. Was tatsächlich wahr ist, und was der Fantasie des Autors entsprungen ist, ist schwer nachzuvollziehen. In einem Interview mit The Daily Beast hat der Autor selbst zugegeben, dass er seine Meinung zum Wahrheitsgehalt immer mal wieder geändert hat.

Jason Statham führt den spannenden Killer Elite als einer der verlässlichsten Action-Stars unserer Zeit an

Killer Elite ist ein aufregender Film mit hochkarätigen Stars, allen voran Jason Statham, der sich in den vergangenen Jahren als einer der verlässlichsten Action-Helden im Kino behauptet hat. Und nicht nur die Action überzeugt. Der Film bleibt spannend und langweilt nicht. Doch das liegt nicht nur an der Inszenierung, sondern auch am Plot. Das hier ist kein stumpfer Kracher, sondern ein packender Thriller.

Killer Elite ist bei Netflix in der Flatrate verfügbar.