Das hat noch keine Netflix-Serie geschafft: Adolescence bricht weiter Rekorde

Die Miniserie Adolescence hat sich für Netflix schnell zum Mega-Hit entwickelt. Jetzt gibt es neue Rekordzahlen, mit denen das düstere Crime-Drama weiter beeindruckt.

Das Serienjahr 2025 hat seinen ersten Mega-Hit. Die britische Netflix-Produktion Adolescence hält sich seit ihrer Veröffentlichung Mitte März ungeschlagen an der Spitze der Charts des Streamers. In der ersten Woche nach Release wurde Adolescence außerdem 24,3 Millionen Mal aufgerufen. Eine beeindruckende Zahl, zu der jetzt neue Rekorde dazu gekommen sind.

Adolescence verdoppelt Streaming-Aufrufzahlen und stellt Rekord in Großbritannien auf

Wie Deadline berichtet, konnte die Miniserie in der zweiten Woche 42 Millionen Aufrufe verzeichnen, was die Zahl der Debütwoche fast verdoppelt. Insgesamt kommt Adolescence dadurch nach nur zwei Wochen schon auf unglaubliche 66,3 Millionen Streams.

In ihrem Heimatland Großbritannien hat die Netflix-Miniserie außerdem einen weiteren Rekord aufgestellt. Laut Deadline führte sie dort als erste britische Streaming-Serie überhaupt die wöchentlichen Quoten-Charts an. Allein die erste Folge wurde laut Barb, der britischen Agentur für die Messung der Einschaltquoten, von fast 6,5 Millionen Menschen gesehen. Keiner anderen britischen Serie, auch nicht aus dem linearen TV-Programm, ist bisher in einer einzigen Woche ein solcher Triumph gelungen.

