Die bisher besten & schlechtesten Serien 2025 – von Netflix' Adolescence bis zu genialem Sci-Fi-Thriller

Wir ziehen ein erstes Zwischenfazit zum Serienjahr 2025 und blicken zurück auf die Highlights, Enttäuschungen und Geheimtipps bei Netflix, Amazon und Co.

Netflix' One-Shot-Drama Adolescence ist in aller Munde, eine atemberaubende Yellowstone-Serie kehrte fulminant zurück und eine der aktuell besten Sci-Fi-Serien konnte sich mit einer meisterhaften 2. Staffel selbst übertreffen. Das Serienjahr 2025 hatte in den ersten drei Monaten bereits einige Highlights zu bieten, aber es gab auch Enttäuschungen. Pünktlich zum Frühlingsanfang ist es Zeit für ein Zwischenfazit.

Jeden Monat starten Massen an Neuheiten und selbst die fleißigsten Serienjunkies kommen da nicht mehr hinterher. Aber keine Sorge, wir schaffen für euch einen Überblick und verraten in der neuen Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber, welche Serien-Hits und unentdeckte Perlen aus den ersten Monaten 2025 einen Blick wert sind – und welche ihr getrost von der Watchlist werfen könnt.

Erstes Serienfazit 2025: Highlights, Enttäuschungen und Geheimtipps bei Netflix, Amazon & Co.

Welche sind die bisher besten Serien 2025? Welche vielversprechenden Neustarts haben uns enttäuscht, sodass man von ihnen lieber die Finger lässt? Im Podcast stellen wir euch unsere persönlichen Lichtblicke, Ärgernisse und Überraschungen vor, die es seit diesem Jahr bei Netflix, Amazon und Co. zu streamen gibt.

Darüber hinaus werfen wir einen Blick auf die von der Moviepilot-Community am besten bewerteten Serienneuheiten und diskutieren, ob der härteste Western von Netflix oder die düstere Wiedergeburt von 2 Marvel-Legenden auch auf unsere Toplisten gehören.

Die bisher besten neuen Serien 2025 nach Moviepilot-Wertung:

Den Titel der schlechtesten Serie des ersten Quartals hält auf Moviepilot aktuell der kolumbianische Netflix-Thriller Medusa, der sich trotzdem schnell zum Hit entwickelte und sogar um eine zweite Staffel verlängert wurde.

Inmitten von populären Serien und Netflix-Chartstürmern gab es in den ersten drei Monaten des Jahres aber auch eine Reihe von richtig guten Serien-Überraschungen zu entdecken, die im überfüllten Streaming-Programm leider untergingen. Unsere persönlichen Geheimtipp-Funde stellen wir euch im Podcast näher vor.

