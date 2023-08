"Aggressiv und grässlich": Verbitterte Friends-Stars sollen eigene Serie täglich sabotiert haben und Speck (!) war ihre Methode

Für Friends-Autorin Patty Lin war die Serie ein Alptraum. Der frustrierte Cast um Jennifer Anniston sabotierte anscheinend den Ablauf und die Macher waren herablassend wie eine Schüler-Clique.

Was für das Publikum eine Erfahrung purer Geborgenheit und Liebe ist, kann für die Macher hinter der Kamera ein schockierender Alptraum sein. Das gilt neben vielen Produktionen auch für Friends. Zumindest, wenn man dem Bericht von Autorin Patty Lin Glauben schenkt, deren Erfahrung mit der Serie absolut niederschmetternd war.

Friends-Stars zerstörten angeblich Witze mit Speck und die Autoren waren arrogant

Patty Lin stieg mit der sechsten Staffel im Jahr 2000 in die Serie ein. Ihrem Time -Artikel zufolge hatte der Cast um Matthew Perry, Jennifer Aniston und David Schwimmer da bereits die Nase gestrichen voll von der Sitcom und sehnte sich nach anderen Rollen. Aus Frust sabotierten sie etwa die Witze, die die Autoren sich mühselig ausgedacht hatten:

Die Schauspieler:innen schienen unglücklich darüber, dass sie an eine lahme alte Serie gekettet waren. [...] Wenn sie einen Witz nicht mochten, sabotierten sie ihn, sodass wir ihn neu schreiben mussten. Dutzende gute Witze flogen raus, weil sie die Worte mit einem Mund voller Speck herausnuschelten. [...] Im Großen und Ganzen war [die Stimmung am Set] aggressiv und grässlich.

Warner Bros. Television Friends-Stars Courteney Cox, Jennifer Aniston und Matthew Perry

Comedy-Meister Judd Apatow soll Lin zuvor noch gewarnt haben, dass sie bei Friends "nicht viel lernen" werde. Besonders geschockt war die Autorin in der Folge von ihren Kolleg:innen hinter der Kamera, die sie offenbar wie eine Außenseiterin behandelten:

Die Autor:innen bei Friends waren wie eine Clique, mehr als bei irgendeiner anderen Serie, an der ich gearbeitet habe. Sie erinnerten mich an die herausgeputzten, reichen Kinder von meiner High School, die [...] shoppen gingen und Cabrios fuhren.

Lins Erfahrungen werden manche Fans der Serie schockieren. Die Sitcom ist nicht zu Unrecht beliebt. Aber auch sie ist ein Arbeitsplatz gewesen, an dem Menschen sowohl tolle als auch schreckliche Erfahrungen gemacht haben. Und manche Dinge sind an Friends einfach nicht mehr lustig.

