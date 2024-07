Akte X-Star David Duchovny bewarb sich wie ein Wahnsinniger auf eine Kult-Sitcom, aber es klappte nie

Vor Akte X wollte David Duchovny mit einer Kult-Sitcom der 80er seinen Durchbruch erzielen. Er wurde gleich mehrmals abgelehnt. Heute kennt er den Grund.

David Duchovny zählt zu den bekanntesten Stars in Hollywood, nicht zuletzt dank Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI und Californication. Sein Durchbruch in der Traumfabrik aber war von Demütigungen geprägt, wie er jetzt in seinem Podcast Fail Better enthüllte. Insbesondere die Sitcom Full House löst bei ihm bittere Erinnerungen aus.



Vor Akte X vermasselte David Duchovny drei Full House-Bewerbungen: "Richtig schlecht"

Duchovny erklärt:

Ich sprach für alle drei großen männlichen Rollen in Full House vor. Zuerst als Vater, dann als die Figur von John Stamos, dann als der dritte Typ. Ich dachte, wenn ich eine davon bekomme, verändert das mein Leben. Ich musste nur meine Miete davon bezahlen.

Fox David Duchovny und Gillian Anderson in Akte X

Full House dreht sich um einen Sportmoderator (Bob Saget), der mit seinem Schwager und einem Freund seine drei Töchter großzuziehen versucht. Die Sitcom wurde in den 90ern zum Publikums-Hit. Allerdings ohne Duchovny, der gleich dreimal hintereinander für die Hauptrollen abgelehnt wurde. Und er weiß, warum:

Ich war richtig schlecht bei solchen Sachen. Ich hatte keine Ahnung, wie man dieses Sitcom-Zeug spielt. Vielleicht hätte ich es lernen können. Aber ich war für die energetische Performance, die sie haben wollten, nicht bereit.

Tatsächlich wurden Sitcoms nie zu Duchovnys Steckenpferd. Nach kleinen Rollen in Twin Peaks oder dem Bio-Drama Chaplin machte ihn Akte X ab 1993 zum Mega-Star. Mit einer erfolgreichen Full House-Bewerbung wäre uns sein unvergleichlicher FBI-Agent Mulder womöglich durch die Lappen gegangen.

Mehr News:

Akte X-Star Gillian Anderson macht Fans Hoffnung auf Rückkehr

Podcast: Die besten Serien 2024 (bisher)

Welche Titel aus den endlosen Startlisten von Netflix, Amazon, Disney+ und mehr haben sich in diesem Jahr bisher wirklich gelohnt? Welche Geheimtipps gab es zu entdecken? Wir haben für euch die 20 besten Serien aus der ersten Jahreshälfte 2024.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den bisherigen Serien-Highlights des Jahres finden sich nicht nur Schwergewichte wie Netflix' epische Fantasy-Verfilmung Avatar, Amazons Videospiel-Adaption Fallout oder neue Staffeln von beliebten Serien-Hits wie The Boys und House of the Dragon, sondern auch spannende Geheimtipps.