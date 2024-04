Serien-Star hatte mit legendärem Sci-Fi-Franchise abgeschlossen – jetzt macht sie Fans Hoffnung auf Rückkehr

Black Panther-Regisseur Ryan Coogler soll ein Reboot der legendären Sci-Fi-Serie Akte X planen. Gillian Anderson verriet nun, ob sie sich eine Rückkehr vorstellen könnte.

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI avancierte über eine Laufzeit von knapp 25 Jahren und 11 Staffeln zu einer der legendärsten Sci-Fi-Serien aller Zeiten. Kein Wunder also, dass, seit 2018 die letzte Episode des Kult-Formats über die Fernsehbildschirme flimmerte, immer wieder Gerüchte um eine mögliche Rückkehr der Serie laut wurden.

So sprach Akte X-Schöpfer Chris Carter bereits im Frühjahr 2023 davon, die Serie in neuem Gewand für Disney zurückbringen zu wollen und erklärte, dass Black Panther-Regisseur Ryan Coogler hinter dem Reboot stehe. Während bisher nicht bekannt war, ob die Stars der Serie für die Neuauflage zurückkehren würden, meldete sich nun Akte X-Ikone Gillian Anderson zu Wort.

Gillian Anderson könnte sich eine Rückkehr zu Akte X vorstellen

So bestätigte die Schauspielerin in der Today Show , dass Ryan Coogler tatsächlich an einem Akte X-Reboot arbeite:

Es ist lustig, denn seitdem wir mit Akte X fertig waren, wurde ich in jedem Interview danach gefragt und meinte immer 'Nope, das wird nicht passieren, das wird nicht passieren.' Jetzt ist Ryan Coogler, der Regisseur von Black Panther – ein großartiger Filmemacher – auf Chris Carter zugekommen und will sich daran probieren und ich kann mir keinen besseren Weg vorstellen, an das Reboot heranzugehen.

Schaut euch hier den Trailer zur finalen Staffel von Akte X an:

Akte X - S11 Trailer (Deutsch) HD

Auch sprach Anderson eine mögliche Rückkehr ihrerseits zum Franchise an – und machte Fans entgegen aller Erwartung Hoffnung. So ist es kein Geheimnis, dass die Schauspielerin seit Jahren mit der Serie abgeschlossen hatte, teilte sie zum Staffelfinale von Season 11 etwa ihren Unmut darüber auf X , wie die Serie für sie endete. In der Today Show verriet sie nun jedoch, dass sie einer Involvierung nicht abgeneigt wäre:

Ob ich darin involviert bin oder nicht, ist eine andere Sache. Ich sage nicht nein. Ich denke [Ryan Coogler] ist wirklich cool und falls er es macht, würde es wahrscheinlich ziemlich gut werden. Und vielleicht schaue ich mal für eine kleine Sache vorbei.

Ob und wann uns das Akte X-Reboot erwartet und auch ob Anderson darin tatsächlich zurückkehren wird, bleibt vorerst weiterhin abzuwarten.

