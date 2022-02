Albträume bei The Batman: Einer der Stars hatte schlaflose Nächte wegen seiner Rolle

Im Interview hat Riddler-Darsteller Paul Dano über seine The Batman-Rolle gesprochen. Die war so intensiv und beunruhigend, dass der Star schlaflose Nächte hatte.

Nächste Woche ist es endlich soweit und The Batman mit Robert Pattinson startet im Kino. Dann wird es besonders spannend zu sehen sein, welche Geheimnisse der bisher rätselhafteste und bedrohlichste Bösewicht des DC-Blockbusters verbirgt.

In einem aktuellen Interview hat Riddler-Darsteller Paul Dano jetzt nochmal über seine Figur gesprochen, die ihn auch privat nicht losgelassen und intensiv bis in den Schlaf beschäftigt hat.

The Batman-Bösewicht hat seinem Star schlaflose Nächte bereitet

Im Interview mit Entertainment Weekly haben Paul Dano und The Batman-Regisseur Matt Reeves über die Darstellung des Riddlers gesprochen. Die neue Version könnte sich kaum stärker von der überdrehten Jim Carrey-Performance der Figur aus Batman Forever unterscheiden. Reeves hat seinen Riddler vielmehr an reale Vorbilder wie den Zodiac-Killer angelehnt.

Im Interview spricht Dano darüber, wie sehr ihn die Figur auch außerhalb der Dreharbeiten noch verfolgte:

Es gibt eine Sequenz mit Peter Sarsgaards Figur [Gothams Bezirksstaatsanwalt Gil Colson]. Das war intensiv. Es gab einige Nächte, in denen ich wahrscheinlich nicht so gut geschlafen habe, wie ich es mir gewünscht hätte, weil es ein bisschen schwierig war, von dieser Figur herunterzukommen. Es braucht viel Energie, um dorthin zu gelangen. Und deshalb musst du es aufrechterhalten, wenn du dort bist, weil das Hin und Her ziemlich hart ist.

Matt Reeves spricht auch darüber, dass er seinen Riddler in The Batman in vielen Szenen omnipräsent, aber fast schon wie einen Geist in Szene setzen wollte. Trotzdem sollte auch der Riddler ein markantes Kostüm bekommen, für das sich Dano komplett in Plastikfolie einhüllen wollte. Ein Einfall, der am Set auch erstmal für Probleme und Albträume sorgte:

Mein Kopf pochte nur vor Hitze. Ich ging in dieser Nacht nach Hause, nach dem ersten vollen Tag darin, und ich konnte fast nicht schlafen, weil ich Angst davor hatte, was mit meinem Kopf passierte. Es war verdichtet vom Schweiß und der Hitze und dem Sauerstoffmangel. Es war ein verrücktes Gefühl.

Von der offenbar sehr intensiven Performance von Paul Dano als Riddler können wir uns ab dem 3. März endlich selbst überzeugen. Dann startet The Batman mit Robert Pattinson als neuer Dunkler Ritter im Kino.

