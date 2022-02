Sorry, Robert Pattinson: Dieser legendäre Batman stellt dich gerade komplett in den Schatten

Neben Robert Pattinson als neuer Batman bekommen DC-Fans auch die Rückkehr von Michael Keaton. Jetzt hat sich der Star auf neuen Set-Fotos in seinem legendären Anzug präsentiert.

In weniger als zwei Wochen sehen wir Robert Pattinson als brandneuen Batman-Star endlich auf der großen Leinwand. Neben dem heißerwarteten Blockbuster The Batman dürfen sich DC-Fans aber auch über die Rückkehr eines älteren Stars in der Kult-Rolle freuen.

Michael Keaton aus Tim Burtons Batman und Batmans Rückkehr wird die Rolle noch mindestens zweimal im kommenden The Flash-Kinofilm und im Batgirl-Solofilm für HBO Max spielen. Während wir wohl alle extrem gespannt sind, wie sich Pattinson als neuer Dunkler Ritter schlägt, dürfen wir aber jetzt erstmal aktuelle Set-Fotos von Michael Keaton in voller Batman-Pracht genießen.

Michael Keaton löst im ikonischen Batman-Anzug sofort nostalgische Gefühle aus

Auf ersten Set-Fotos zu The Flash hat sich Michael Keaton in der Bruce Wayne-Rolle schon als cooler DC-Rentner präsentiert. Jetzt sind laut Comic Book nochmal aktuellere Set-Fotos zu Batgirl im Netz gelandet, die Keaton in voller Batman-Montur zeigen – und sofort große nostalgische Gefühle wecken:

Auf erste bewegte Bilder aus Batgirl müssen wir noch warten. Ein Trailer zu The Flash ist aber bereits erschienen, in dem wir immerhin schon mal die Stimme von Michael Keaton zu hören bekommen:

The Flash - Teaser Trailer (English) HD

Durch die Zeitreise von The Flash im kommenden DC-Blockbuster wird ein Multiversum geöffnet, das mit dem von Marvel in Spider-Man: No Way Home vergleichbar ist. Verschiedene Stars und ihre jeweiligen Versionen bekannter Superheld:innen können jetzt kreuz und quer in gemeinsamen Filmen auftreten, was Warner Bros. offenbar zur wiederholten Rückkehr von Keaton in seiner ikonischen Rolle bewegt hat.

Ein Starttermin für Batgirl steht noch nicht fest. The Flash soll am 3. November 2022 ins Kino kommen. Als allererstes bekommen wir aber The Batman mit Robert Pattinson ab dem 3. März.

Lösen die Set-Fotos mit Michael Keaton als Batman auch nostalgische Gefühle bei euch aus?