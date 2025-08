Alexander Bommes bringt Jäger bei Gefragt – Gejagt um richtige Antwort: "Hab ich sie rausgebracht?"

Alexander Bommes und die Jäger bei Gefragt – Gejagt sind sich für keine Neckereien zu schade. Doch diesmal trieb es der Moderator so weit, dass der Jäger zur falschen Antwort verleitet wurde.

Dass Alexander Bommes bei Gefragt – Gejagt auf der Seite der Kandidatinnen und Kandidaten steht, ist keine Neuigkeit. Doch selten hat der Moderator so in die Frage eingegriffen, dass der Jäger die Frage falsch beantwortete.



Gefragt – Gejagt: Klussmann und Kandidatin kommen ins Schwitzen

Am 30. Juli kam Gefragt – Gejagt mit neuen Folgen zurück und vier Kandidat:innen versuchten sich mit Jäger Sebastian Klussmann zu messen. Nachdem die ersten drei Kandidat:innen ins Finale kamen, versuchte sich Antje als vierte Person an dem Jäger.



Klussmann holte die Kandidatin erschreckend schnell auf, obwohl sie mit 500 Euro schon die sichere Variante gewählt hatte. Eine letzte Chance hatte sie bei der Frage nach dem drittgrößten Bundesland in Deutschland. Da kamen jedoch sowohl die Kandidatin als auch Klussmann ins Schwitzen.



Bommes bringt Klussmann aus dem Konzept – und kostet ihn die Frage

Als Kandidatin Antje drückte, wandte sich Bommes an den Jäger: "Hatten wir heute nicht schon die Diskussion, Herr Klussmann, wo …?" Da ging dem Jäger aber die Zeit aus und er musste sich schnell entscheiden. Doch anscheinend gab er in der Eile die falsche Antwort. "Oh, nein, Scheiße, jetzt hab ich …", so Klussmann.

Bommes antwortete überrascht: "Was, hab ich sie rausgebracht?" Das bejahte Klussmann, woraufhin sich der Moderator mit einem nicht ganz aufrichtigen Lachen entschuldigte. Und tatsächlich wählte der Jäger die falsche Antwort – die Kandidatin konnte mit einer richtigen Antwort mehr Abstand gewinnen. Klussmann nahm es aber mit Humor. "Ich gönn's Ihnen", so der Jäger.



So könnt ihr Gefragt – Gejagt schauen

Gefragt – Gejagt läuft von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr im Ersten. Wer eine Folge verpasst hat oder diese Folge vom 30. Juli nachschauen möchte, findet sie in der ARD-Mediathek.