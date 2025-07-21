Alien: Earth ist da und ein absolut mitreißendes Sci-Fi-Erlebnis bei Disney+

Mit Alien: Earth landet die außerirdische Bedrohung heute auf der Erde, bei Disney+. Wir loten im Podcast für euch aus, ob sich die Sci-Fi-Serie als gelungener Franchise-Beitrag lohnt.

Stärker sabbernd als das titelgebende Weltraum-Monster haben wir Alien: Earth Anfang des Jahres zur meist erwarteten Serie 2025 gewählt. Jetzt sind die ersten zwei Folgen bei Disney+ eingetroffen und wir diskutieren, ob sich das vorfreudige Warten gelohnt hat.



Lohnt sich die neue Sci-Fi-Serie Alien: Earth bei Disney+?

In der Zukunft des Jahres 2120, also in der Alien-Chronologie zwei Jahre vor dem ersten Alien-Film, stürzt ein Raumschiff auf der Erde ab. Seine Fracht: Fünf außerirdische Wesen, inklusive des Xenomorph, die zur immensen Gefahr für die Menschheit werden könnten. Die Absturzstelle wird zum Streitpunkt zweier Konzerne. Die Firma Weyland-Yutani will ihr lebendiges Gefahrengut sichern. Das Unternehmen Prodigy schickt seine neuen Mensch-Android-Hybriden rund um Wendy (Sydney Chandler) los, um die geheime Fracht wiederum in seinen Besitz zu bringen.

Als packendes neues Alien-Kapitel voller Überraschungen zieht Serienschöpfer Noah Hawley (Fargo) uns von Beginn an in den Bann seiner eigenständigen und dennoch Alien-würdigen Erzählung. Zwischen atemberaubenden Bildern sowie einer Vielzahl alter und neuer gruseliger Weltraummonster werden aber auch zutiefst menschliche Fragen in synthetischen Körpern aufgeworfen. Alien: Earth positioniert sich zwischen The Raid, Blade Runner und Peter Pan – und damit als Sci-Fi-Erlebnis, das man dieses Jahr nicht auslassen sollte.

Timecodes:

00:01:05 – 9 Alien-Filme und Alien: Earth

00:08:30 – Serienschöpfer Noah Hawley

00:13:06 – Chronologie: Wie passt die Serie ins Alien-Franchise?

00:15:18 – Handlung von Alien: Earth

00:21:45 – Schauplatz Erde: Funktioniert das?



00:28:28 – Androiden & Peter Pan

00:34:45 – Figuren & Monster

00:53:12 – Kritikpunkte



00:57:20 – Fazit



