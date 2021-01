Alle Batman-Bösewicht*innen im DC-Ranking: Kontroverser Schurke landet fast auf Platz 1

Unser Video-Redakteur Yves hat ein Ranking mit allen Schurk*innen aus den Batman-Kinofilmen gemacht. Platz 1 dürfte die wenigsten überraschen, doch knapp dahinter landet ein kontroverser Bösewicht.

Erst vor wenigen Monaten hat unser Video-Redakteur Yves ein Ranking mit allen Batman-Kinofilmen gemacht. Jetzt gibt es Nachschub, der sich speziell um die verschiedenen Bösewicht*innen aus dem DC-Universum dreht.

In seinem neuen Video hat Yves alle Schurk*innen aus den Batman-Kinofilmen gerankt. Dabei hat er den älteren Batman-Film mit Adam West nicht berücksichtigt sowie Anne Hathaway als Catwoman und Joaquin Phoenix als aktueller Joker weggelassen. Warum, erklärt er direkt am Anfang seines Videos.

Umstrittener Batman-Schurke landet in unserem Ranking auf Platz 2

Yves' Ranking der Batman-Bösewicht*innen deckt sich teilweise deutlich mit seinem Ranking der dazugehörigen Kinofilme. Wenig überraschend landen die Antagonist*innen aus Batman Forever und Batman & Robin auf den letzten Plätzen. Charaktere wie Bane und Mr. Freeze aus diesen Filmen sind für Yves wie ein Mittelfinger an alle DC-Fans.

Schaut das Ranking-Video von Yves zu allen Bösewicht*innen aus den Batman-Kinofilmen!

Von Müll bis Meisterwerk - Wir ranken alle Batman Schurken | Ranking

Auf den Plätzen 1-11 des insgesamt 15 Plätze umfassenden Rankings sind dann die Schurk*innen aus Tim Burtons Batman und Batmans Rückkehr sowie Christopher Nolans Dark Knight-Trilogie verteilt.

Dabei dürfte Platz 1 niemanden wirklich überraschen. Hier ist der Joker aus The Dark Knight gelandet, der durch Heath Ledgers posthum mit dem Oscar geehrten Leistung spektakulär zum Leben erweckt wurde.

Deutlich überraschender dürfte für viele Platz 2 sein. Knapp hinter Joker hat es Tom Hardys Bane aus The Dark Knight Rises geschafft. Eine kontroverse Wahl, denn der Abschluss von Nolans Trilogie und Hardys durchaus gewohnungsbedürftige Darstellung des DC-Schurken haben viele Diskussionen ausgelöst und die Fangemeinde gespalten.

Yves ist von dem Bösewicht aber begeistert und für ihn ist Bane sogar der Star aus The Dark Knight Rises. Das liegt vor allem daran, dass er im Gegensatz zum Joker am Anfang den Kampf um Gotham City gewinnt, bevor Bruce Wayne zurückschlagen muss.

In diesem Video schauen wir noch auf die Zukunft von DC!

The Batman und die Zukunft vom DC im Ranking | Von Snydercut bis Wonder Woman

Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Bösewicht*innen in The Batman mit Robert Pattinson dann schlagen. Der nächste DC-Film rund um den Dunklen Ritter soll am 3. März 2022 in die deutschen Kinos kommen.

Wie würde euer Schurk*innen-Ranking zu Batman aussehen?