Joker: Warum Heath Ledger besser als Joaquin Phoenix ist

Heath Ledger und Joaquin Phoenix haben den Joker auf ganz unterschiedliche Weise geprägt. In unserem neuen Video liefern sich beide ein Duell, das nur einer gewinnen kann.

Spätestens mit The Dark Knight hat der Joker als ikonischer Batman-Schurke nochmal gehörig Wellen in der popkulturellen Wahrnehmung geschlagen. Grund dafür ist die mittlerweile legendäre Darbietung von Heath Ledger, der für seine Leistung bei den Oscars 2009 posthum mit dem Oscar als Bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde.

2019 hat das Erbe von Ledger jedoch ernstzunehmende Konkurrenz bekommen. Als Arthur Fleck spielte Joaquin Phoenix letztes Jahr in Joker eine Version des DC-Schurken, die das Publikum ebenso in Massen ins Kino lockte und Begeisterung auslöste. Auch Phoenix wurde für seine Performance mit dem Oscar ausgezeichnet.

In seinem neuen Video hat unser Kollege Yves daher beide Schauspieler in das ultimative Duell geschickt, um endgültig zu klären, wer der bessere Joker ist.

Das große Joker-Duell: Joaquin Phoenix vs. Heath Ledger

Wie bei einem knallharten Boxkampf schickt Yves die Joker-Stars Heath Ledger und Joaquin Phoenix durch mehrere Runden, in denen sich beide in verschiedenen Kategorien messen lassen müssen. Wer am Ende der bessere Joker ist, könnt ihr euch im Video selbst anschauen:

Darum ist ER der beste JOKER! | Heath Ledger Vs Joaquin Phoenix

In insgesamt fünf Runden treten beide Darsteller der DC-Figur gegeneinander an. Dabei werden Ledger und Phoenix hinsichtlich Charakter & Motivation, der berüchtigten Joker-Lache, dem Auftreten, ihrem Einfluss auf Gotham City sowie der unterschiedlichen Origin-Stories verglichen. Am Ende geht Heath Ledger knapp als Sieger aus dem Duell mit Phoenix hervor.

Stimmt im Voting für den besseren Joker ab

Jetzt seid ihr gefragt: Ist für euch Heath Ledger auch der bessere Joker? Oder wird er doch von Joaquin Phoenix übertroffen? Stimmt in unserem Voting für den besseren Schauspieler der DC-Figur ab:

Heath Ledger vs. Joaquin Phoenix: Wer ist der bessere Joker und warum?