Alle Batman-Filme im Ranking: Umstrittenster Teil landet direkt auf Platz 2

Vor dem nächsten Batman-Film mit Robert Pattinson hat unser Video-Redakteur alle Filme des Dunklen Ritters im Ranking sortiert. Das Ergebnis ist durchaus überraschend.

Noch mindestens ein Jahr müssen sich DC-Fans gedulden, bevor der neue Batman-Film mit Robert Pattinson in der Hauptrolle ins Kino kommen soll. Vor dem neuen Darsteller des Superhelden sind schon verschiedene Schauspieler in mehreren Filmen in das schwarze Kostüm geschlüpft.

Den kommenden Start von The Batman hat unser Video-Redakteur Yves zum Anlass genommen, um alle Batman-Filme im Ranking vom schlechtesten bis zum besten zu sortieren. Die Auswahl lädt auf jeden Fall zum Diskutieren ein.

Ein kontroverser Batman-Film ist auf Platz 2 im Ranking gelandet

Insgesamt 9 Batman-Filme hat Yves vom schlechtesten bis zum besten geordnet. In sein Ranking fallen alle Kinofilme mit dem Superhelden. Zeichentrick- oder die ganz alten Schwarz-Weiß-Filme wurden nicht berücksichtigt. Auch Justice League ist nicht dabei, da er kein reiner Batman-Film ist.

Den Anfang macht auf dem letzten Platz der älteste Batman-Kinofilm mit Adam West. Batman hält die Welt in Atem von 1966 ist Yves viel zu albern und klamaukig und hat für ihn nichts mit dem Charakter der DC-Figur zu tun. Das gesamte Ranking aller Batman-Filme könnt ihr euch im Video anschauen.



Schaut Yves' Ranking aller Batman-Filme:

Wir ranken alle BATMAN Filme | Ranking

Der beste Batman-Regisseur ist für Yves eindeutig Christopher Nolan. Seine Trilogie rund um den Dunklen Ritter hat es ganz nach vorne auf die ersten 3 Plätze des Rankings geschafft. Für Diskussionsstoff sorgt dabei The Dark Knight Rises auf Platz 2. Der gehört zu den umstrittensten Filmen der Saga und spaltet die Batman-Fangemeinde nach wie vor.

Yves liebt am Finale der Nolan-Trilogie die fulminanten Bilder und Bösewicht Bane, der sich radikal vom Joker aus The Dark Knight unterscheidet. Auch die Tatsache, dass Bruce Wayne nie menschlicher war als in The Dark Knight Rises, begeistert unseren Video-Redakteur an dem Blockbuster.

Im nächsten Jahr wird dann Robert Pattinson zeigen, wie gut er in die ikonische Superhelden-Rolle passt. The Batman mit ihm als Bruce Wayne soll nach einer Verschiebung aufgrund der Coronavirus-Pandemie am 30. September 2021 in die deutschen Kinos kommen.

Wie sieht euer Ranking der Batman-Filme aus?