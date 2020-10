Alle Fast and Furious Filme im Ranking: Berührendster Teil nur auf Platz 3

Welcher Fast and Furious-Film ist der beste? Die Vin Diesel-Reihe ist so wechselhaft wie aufregend. Wir haben alle 9 Filme gerankt - mit ein paar Überraschungen.

Kaum eine Actionreihe hat sich so häufig neu erfunden wie The Fast and the Furious. Anfang der 2000er startete das bewegte Franchise mit einem kleinen Tuner-Film, inzwischen übertreffen Vin Diesel und Dwayne Johnson selbst die James Bond-Reihe in ihren Action-Ausmaßen. Dieses Jahr kommt kein Fast-Film mehr ins Kino, der 9. Teil wurde auf den Sommer 2021 verschoben.

Unser Video-Redakteur Yves ist kein Super-Fan der Reihe (ihr werdet es merken), lässt sich von der hochkompetenten Family aber gerne unterhalten. Außerdem hat er dadurch einen speziellen Blick auf die neun bisher veröffentlichten Filme, der von anderen womöglich abweicht.

Hier das komplette Fast and Furious-Ranking im Video

Wir ranken alle Fast and the Furious Filme!

Das Ranking, das er im Video erstellt hat, ist sicher streitbar. Nicht jeder Platz wird auf Gegenliebe stoßen. Yves Argumentation ist aber fair und seine Platzvergabe absolut nachvollziehbar.



Hört hier rein (oder lieber nicht): Vin Diesels grauenhafter erster Song

Vor allem den ersten Rang werden viele Fans teilen, bei diesem Film schälte sich erst das Fast and Furious heraus, das wir heute kennen. Kaum ein Sequel steht so sehr für die neue Blockbuster-Identität von F&F. Fans wird vielleicht nicht freuen, dass der wahrscheinlich tränenreichste Teil nur auf Platz 3 landet. Und Tokyo Drift mit seinem ganz neuen Ansatz (und fast ohne bekannte Gesichter) ist sowieso nur was für Fast and Furious-Feinschmecker.

Wann geht es weiter mit Fast and Furious im Kino?

Um ein ganzes Jahr wurde der Actionkracher nach hinten gestellt, um die Auswirkungen der Pandemie, die zum ursprünglichen Kinostart vor über 6 Monaten noch gar nicht abzusehen waren, möglichst weit zu umgehen. Zuletzt verdrängte der James Bond: No Time to Die Fast 9 erneut. Neuer Termin ist jetzt der 28. Mai 2021