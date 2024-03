Alle Filme von Bully im Ranking: Der Schuh des Manitu ist nur auf Platz 2

Als Regisseur hat Michael "Bully" Herbig bisher neun Filme inszeniert. Wir präsentieren euch alle im Ranking auf Basis der Moviepilot-Community-Daten. Ein spannender Thriller schlägt Der Schuh des Manitu.

Neben seinen Auftritten und Rollen vor der Kamera in der Bullyparade oder als LOL: Last One Laughing-Moderator hat Michael "Bully" Herbig auch einige Filme als Regisseur inszeniert. Seine bekannteste und erfolgreichste Komödie ist Der Schuh des Manitu, mit der er das Western-Genre und Klassiker wie Winnetou parodierte. In unserem Ranking aller Filme von Bully als Regisseur landet der Hit aber nicht an der Spitze.

Western-Komödie und hochspannender Thriller: So kommt das Bully-Ranking zustande

Grundlage für die Liste waren die Community-Daten bei Moviepilot. Die Platzierungen sortieren sich nach den durchschnittlichen Bewertungen, die sich teilweise über Jahre ergeben haben.

Neben Handlungsinfos findet ihr bei den folgenden Filmen auch Hinweise, ob und wo ihr sie streamen könnt.