„Alle haben mich angefleht, diesen Film nicht zu machen“: Clint Eastwood hörte auf niemanden und hatte einen der größten Erfolge seiner Karriere

Clint Eastwood ist für knallharte Action- und Western-Rollen bekannt. Als er zur Abwechslung eine sehr ungewöhnliche Rolle annehmen wollte, rieten ihm alle davon ab. Aber der Film wurde ein Hit.

Erst schießen, dann fragen. Wäre dieser Spruch ein Mensch, wäre es am ehesten Clint Eastwood: In 66 Jahren Schauspielkarriere bietet seine Filmografie nur wenig Zärtlichkeit. Das ging irgendwann selbst Eastwood auf die Nerven, wie unsere Kolleg:innen von Allociné festgestellt haben. Ende der 1970er entschied er sich, in der Komödie Der Mann aus San Fernando mitzuspielen. Sein Bekanntenkreis schlug die Hände über dem Kopf zusammen.

Clint Eastwoods ungewöhnliche Action-Komödie entwickelte sich zum Mega-Hit

Der Mann aus San Fernando dreht sich um Philo Beddoe (Eastwood), einen kalifornischen LKW-Fahrer und Preisboxer, der mit seinem Orang-Utan Clyde durch die Gegend zieht. Beddoe verliebt sich eines Tages in die angehende Country-Sängerin Lynn Halsey-Taylor (Sondra Locke). Als sie spurlos verschwindet, macht er sich auf die Suche, die bald unter anderem durch eine Motorradgang und einen rachsüchtigen Polizisten erschwert wird. Zu seiner ungewöhnlichen Rolle erklärte Eastwood dem Guardian :

Mein Agent und alle anderen bettelten mich an, den Film nicht zu machen. Nach Dirty Harry und diesen ganzen anderen Action-Abenteuern meinte er: 'Das bist doch nicht du', und ich antwortete: 'Naja, wer bin ich denn? Ich weißt es nicht.' [...] Auf eigenartige Weise war der Film hip, alles war ein bisschen schräg. Da erzählt ein komischer Kauz einem Orang-Utan seine Sorgen und verliert das Mädchen. Alles war ein bisschen seltsam.

Schaut euch hier den Trailer zu Der Mann aus San Fernando an:

Every Which Way But Loose - Trailer (Englisch)

Die Angst von Eastwoods Umfeld war unberechtigt, zumindest in finanzieller Hinsicht. Die Action-Komödie spielte 104 Millionen US-Dollar ein (via The Numbers ), einer der erfolgreichsten Filme in der bis dato etwa 25-jährigen Karriere des Schauspielers. Vor allem unterdurchschnittlich gestaltete sich dagegen laut Metacritic die kritische Reaktion auf den Film.

