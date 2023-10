Alle Infos, Tipps & Tricks zum Black Friday 2023: Schon jetzt riesige Rabatte auf Technik-Deals

Nach dem Prime Day ist vor dem Black Friday. In einem Monat sinken die Preise und es wird viele Technik-Deals geben. Wir werfen einen Blick auf Artikel, die insbesondere für das Heimkino interessant sind und verraten euch, worauf ihr euch am Black Friday wahrscheinlich freuen könnt.

Seit knapp zehn Jahren ist der Black Friday auch in Deutschland populär. In den Vereinigten Staaten ist der Freitag nach Thanksgiving ein Feiertag und läutet die Weihnachtseinkaufsaison ein. Er findet auch bei uns immer am vierten Freitag im November statt, also in diesem Jahr am 24. November.

Die große Rabattaktion findet in den USA vor allem im Einzelhandel statt. Bei uns zu lande purzeln insbesondere online die Preise. Welche Rabatte zu erwarten sind, erfahrt ihr hier.

Die großen Online-Shops beschränken die Aktion meist nicht auf einen Tag. Im letzten Jahr gab es bei Amazon * die Black Friday-Woche und auch MediaMarkt * bot die Black Weeks an. Der Lautsprecherhersteller Teufel setzt schon jetzt mit November-Mania * auf einen ganzen Monat voller Sonderangebote.



Black Friday: 4K-Fernseher und AV-Receiver fürs Heimkino

Welche Produkte genau runtergesetzt werden, können wir natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Aber die Erfahrung aus dem letzten Jahr zeigt, dass ihr Hisense, LG OLED und die Fire-TVs im Augen behalten solltet. MediaMarkt setzte 2022 den LG OLED G2 * stark herunter, auch aktuell ist er um fast 40 Prozent reduziert. Die OLED Serie von LG feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges, womöglich sinken dann zum Black Friday auch bei aktuellen Top-Modellen die Preise, wie beim LG OLED G3 * und dem LG OLED C3 *.

Wer Fernseher für ein gutes Preisleistungsverhältnis sucht, der sollte sich auf die Hisense TVs konzentrieren, wie beispielsweise das mittelpreisige Model 55U77HQ *. Im hochpreisigen Segment ist 65U8KQ * momentan runtergesetzt, aber beinahe vergriffen, womöglich gibt es zum Black Friday wieder Nachschub. Auch die Fire TV Serie * von Amazon wird höchstwahrscheinlich mit satten Preisnachlässen auf sich aufmerksam machen.

Amazon Wie schon am Prime Day werden wahrscheinlich auch am Black Friday die Fire TVs runtergesetzt sein.

Bei den AV-Receivern ist unter anderem Denon dafür bekannt, seine Top-Produkte mit guten Sales in Szene zu setzen. Im hochpreisigen Segment kann man bei dem AVC-X4700H * schon vor dem Black Friday 400 Euro sparen. Und auch das preis-leistungsstarke Mittelklasse-Modell AVR-X1700H * befindet sich im Sale, wie wir bereits berichtet haben. AV-Receiver sind nicht nur ein Muss für Heimkino-Fans, auch Gamer freuen sich über die vielen Anschlussmöglichkeiten. Wer noch keine PlayStation 5 * besitzt, könnte am Black Friday gute Chancen auf einen Deal bekommen.



Balck Friday Deals für die Ohren

Ein gutes Soundsystem ist die halbe Miete, wenn es um ein echtes Heimkinoerlebnis geht. Als eine der besten Soundbars weltweit gilt die Samsung HW-Q995B *, die zur Feier des Tages runtergesetzt werden könnte. Wie gesagt hat Teufel bereits die November-Mania * eingeläutet und verspricht, dass sich die Preise bis einschließlich zum Black Friday nicht mehr ändern werden. Besonders interessant sind hier der Bestseller Cinebar 11 und die All-in-One-Lösung Cinebar Lux. Der deutsche Hersteller hat mit den Real Blue NC * ebenfalls Noise-Cancelling Kopfhörer im Angebot. In dieser Kategorie sind jedes Jahr auch Modelle von Sony * interessant.

Anders als beim Prime Day könnt ihr auch ohne eine Prime Mitgliedschaft von den Rabatten profitieren und es nehmen natürlich viel mehr Online-Händler an der Aktion teil. Informiert euch am besten frühzeitig über Marken und Modelle, die euch interessieren und checkt dann am 24. November die Angebote aus. Wer mehr auf dem Zettel hat, sollte eine Einkaufsliste anlegen, um den Überblick nicht zu verlieren. Hier können auch Preisvergleiche eingetragen werden, denn es lohnt sich auf jeden Fall mehrere Shops zu checken. Wir werden euch selbstverständlich ebenfalls über Top-Deals auf dem Laufenden halten.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.