"Allergrößter Fan": Quentin Tarantino liebt gefeierten Horror-Western, der heute komplett vergessen ist

Wer diesen abgefahrenen Mix aus Vampir-Horror und Neo-Noir-Western heute sieht, kann gut verstehen, dass Quentin Tarantino seinerzeit begeistert war.

Quentin Tarantino ist kein Kind von Traurigkeit, wenn es um Gewaltdarstellungen in seinen eigenen Filmen geht. Das gilt auch für seinen eigenen Filmgeschmack – der Kult-Regisseur ist bekennender Horror-Fan. Aber selbst hat er nie einen richtigen Horrorfilm gedreht, auch wenn Genre-Einträge wie die unbekanntere Perle Near Dark - Die Nacht hat ihren Preis den Filmemacher offensichtlich maßgeblich geprägt haben.

Quentin Tarantino nennt sich selbst den "allergößten Fan" von Near Dark

In einem Gespräch mit dem umstrittenen Autoren Bret Easton Ellis hat Quentin Tarantino zu Protokoll gegeben, der "allergrößte Fan" von Kathryn Bigelows Horror-Western-Mix Near Dark zu sein. Der Film begeistere den Regisseur so sehr, dass er fortan alle Kathryn Bigelow-Filme (unter anderem der Oscar-prämierte Hurt Locker) sehen musste – und fünf Jahre später selbst mit dem Filmemachen angefangen hat. Das berichtet Far Out .



Darum geht's in Near Dark: Eine Truppe Vampire zieht in einem abgedunkelten Van durch die Weiten der Landschaft des Mittleren Westens der USA. Sie suchen permanent nach Unterschlupf, Schutz vor dem Tageslicht und Menschenblut. Eines Tages stößt der Cowboy Caleb unfreiwillig dazu und muss sich mit seinem neuen Leben arrangieren.



Was Near Dark so besonders macht, ist der kuriose Mix aus Roadmovie, Neo-Noir-Western und Vampir-Horrorfilm. Heute findet der Film in der Popkultur kaum Erwähnung, dabei ist wurde er damals von Kritiker:innen gefeiert. Die Figurenkonstellation entfaltet eine ganz eigene, vielschichtige Dynamik und der grandiose Soundtrack von Tangerine Dream besorgt den Rest, um das hier zu einem echten Ausnahme-Film zu machen. Bei Amazon könnt ihr euch Near Dark uncut und als Mediabook auf Blu-ray sichern .*

Kein Wunder also, dass sich Quentin Tarantino von diesem Streifen und seinem einzigartigen Lichtspiel inspirieren hat lassen. Wenn wir ganz genau hinsehen, können wir mehrere Elemente entdecken, die sich so ähnlich auch in seinen Filmen wiederfinden. Und wenn wir wetten müssten, würden wir sagen, dass auch From Dusk Till Dawn-Regisseur Robert Rodriguez einen Narren an Near Dark gefressen haben dürfte.

