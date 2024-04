Alles andere als Kinderkram: Krasser RC-Truck ist bis zu 90 km/h schnell und bringt Offroad-Rennen direkt zu euch nach Hause

Dieses Modellauto hat es in sich: Der LOSI Super Baya Rey 2.0 fährt bis zu 90 km/h schnell und ist gerade bei Amazon im Angebot erhältlich.

Der Sommer steht vor der Tür und ihr sucht noch nach einer passenden Beschäftigung für die wärmeren Tage? Dann haben wir einen brandheißen Tipp für euch: den LOSI Baya Rey Desert Truck, ein ferngesteuertes Modellauto, das einem echten Baja-Truck nachempfunden ist und bis zu 90 km/h schnell fahren kann.



Dieser RC-Truck, den ihr derzeit im Maßstab 1:6 bei Amazon kaufen könnt, ist definitiv kein Kinderspielzeug. Stattdessen sorgt er für jede Menge erwachsenen Spaß und bringt das knallharte Baja-1000-Offroad-Rennen direkt zu euch nach Hause.

LOSI 1/6 Super Baja Rey 2.0 – Dieses ferngesteuerte Auto ist kein Kinderspielzeug

Amazon verkauft den LOSI 1/6 Super Baja Rey 2.0 4X4 Desert Truck derzeit in zwei Farbvarianten zum Preis von jeweils 969,99 Euro. Das ist zwar viel Geld für ein ferngesteuertes Modellauto, aber ihr bekommt für eure Investition auch all das geboten, was eure RC-Träume wahr werden lässt.



Die RC-Trucks sind realen Fahrzeugen des Baja 1000-Rennens nachempfunden, einem der anspruchsvollsten Offroad-Herausforderungen überhaupt. Wer sich ein Stück dieses Motorenspektakels nach Hause holen will, kann das mit den LOSI-RC-Modellen tun.



Der LOSI Super Baja Rey 2.0 gehört zu den größten und leistungsfähigsten ferngesteuerten Autos, die ihr derzeit in Deutschland kaufen könnt. Bei einem Maßstab von 1:6 und einem Motor mit 750 Kilovolt Leistung ist ordentliche Offroad-Action garantiert.



Zu den Highlights des RC-Trucks gehören unter anderem:

Allrad-Antrieb (4WD)

Größe: 88,9 cm x 39,6 cm x 30,5 cm (L x B x H)

bürstenloser Motor mit 750kv

Fahrwerk mit Öldruck-Gewinde-Stoßdämpfer



LED-Lichtleisten vorn und hinten

offiziell lizenzierte Method Racing Beadlock Felgen und BFGoodrich-Reifen für Schlammgelände

DX3-Sender, Spektrum 6100AT AVC Empfänger

8s-fähiger Motor

Mit 8s-LiPo-Akkus sind Geschwindigkeiten bis 90 km/h möglich



Weil der LOSI Super Baja Rey 2.0 sogar LiPo-Akkus mit bis zu 8s (8 Zellen in Reihe) und damit eine Spannung von 29,6 Volt unterstützt, könnt ihr ihn mit entsprechenden Upgrades sogar Geschwindigkeiten von bis zu 90 km/h fahren lassen. Standardmäßig fährt der RC-Truck übrigens mit rund 70 km/h.



Damit der Fahrspaß daheim direkt beginnen kann, solltet ihr euch zum LOSI Super Baja Rey 2.0 das passende Akku-Set inklusive Ladegerät * kaufen. Diese Akkus mit insgesamt 8s reizen den Motor des RC-Trucks voll aus. Könnt ihr mit einer geringeren Endgeschwindigkeit leben, reichen aber auch günstigere Akkus mit jeweils 2s aus.



Aber ganz unabhängig davon, für welche Akkuvariante ihr euch entscheidet, ist euch der Fahrspaß mit dem LOSI Super Baja Rey 2.0 garantiert sicher. Der Sommer kann also kommen!



