Alles begann mit Spielbergs Sci-Fi-Meisterwerk: Tom Cruise schickt diesem Co-Star seit 19 Jahren das gleiche Geschenk

Vor 20 Jahren begann der Dreh für Steven Spielbergs Krieg der Welten. Das hatte ungewöhnliche Konsequenzen für Tom Cruise' Filmtochter Dakota Fanning.

Wenn Tom Cruise sich nicht gerade in Olympia-Stadien abseilt, verbringen er (oder seine Assistent:innen) anscheinend viel Zeit mit der Geschenkplanung. Das deuten zumindest Aussagen von Dakota Fanning an. Die Schauspielerin wurde schon als Kind berühmt, und zwar an der Seite des Superstars. Seitdem bekommt sie jedes Jahr ein Geburtstagsgeschenk von Cruise – aber nicht irgendeines.

Tom Cruise schenkt Dakota Fanning seit 19 Jahren Schuhe

Dakota Fanning spielte 2005 in Steven Spielbergs Science-Fiction-Meisterwerk Krieg der Welten die Filmtochter, die Tom Cruise vor den außerirdischen Invasoren beschützen muss. Zum Kinostart war die Jungschauspielerin gerade mal 11 Jahre alt.

Paramount Tim Robbins, Tom Cruise und Dakota Fanning

Zum Geburtstag schenkte Cruise dem Mädchen ihr erstes Handy, wie sie im Juni in der Kelly Clarkson-Show (via EW ) verriet:

Ich muss viel darüber geredet haben, denn das hat er mir geschenkt. Das ist eine tolle Erinnerung.

Dabei blieb es aber nicht, denn wie Fanning verriet, gehört sie jetzt fest zur Glückwunschliste des Action-Stars:

Er schickt mir jedes Jahr das Gleiche. Als ich klein war, habe ich Schuhe geliebt, und als ich auf der Krieg der Welten-Pressetour war, habe ich angefangen, in wirklich kleine Erwachsenenschuhe zu passen, also war ich wirklich begeistert davon. Seit diesem Geburtstag schickt er mir also immer Schuhe.

Sony Dakota Fanning in Equalizer 3 aus dem vergangenen Jahr

Der Drehbeginn von Krieg der Welten liegt fast 20 Jahre zurück, aber die Geburtstagstradition bleibt.

Dakota Fanning war zuletzt im Horror-Film They See You und in der Netflix-Serie Ripley zu sehen. Ex-Co-Star Tom Cruise arbeitet derweil an Mission: Impossible 8, der am 22. Mai 2025 in die deutschen Kinos kommen soll.

