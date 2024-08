Deadpool & Wolverine pulverisiert größten Meilenstein und der Joker-Regisseur kann es nicht fassen: "Das ist zu viel"

Das gemeinsame Kino-Abenteuer von Deadpool & Wolverine ist jetzt der erfolgreichste Film mit R-Rating aller Zeiten. Damit hätte nicht mal Joker-Regisseur Todd Phillips gerechnet.

Das Marvel-Crossover von Deadpool & Wolverine schreibt Kinogeschichte. Laut The Numbers ist der Film mit internationalen Einnahmen von 1,142 Milliarden US-Dollar mittlerweile der erfolgreichste Streifen aller Zeiten – zumindest unter den Filmen mit R-Rating aufgrund von hohem Gewalt- und Fluchanteil.



Damit haben Deadpool (Ryan Reynolds) und Wolverine (Hugh Jackman) sogar die bisher auf dem Thron sitzende DC-Konkurrenz von Joker in die Tasche gesteckt, was Regisseur Todd Phillips nicht unkommentiert ließ.

Deadpool & Wolverine triumphiert an der Kinokasse: So reagierte der Joker-Regisseur

Nachdem die Marvel-Boys den DC-Schurken Joker an den Kinokassen in die Schranken verwiesen, meldete sich Regisseur Phillips auf Instagram zu Wort: "Ich muss meinen Hut ziehen vor [Ryan Reynolds] und [Shawn Levy] für diese absolute Dampfwalze eines Films. Wir wussten, dass er groß sein würde, aber das ist zu viel. Glückwünsche an alle Involvierten!" Zu viel im guten Sinne natürlich, wie spätestens die vielen Emojis klar machen.

Regisseur Shawn Levy und seine Stars dürften nicht die einzigen sein, die sich über den großen Erfolg von Deadpool & Wolverine freuen. Schließlich warteten die Marvel Studios nach MCU-Flops wie The Marvels auf einen Film, der das Comic-Film-Imperium endlich zu altem Glanz zurück verhilft.

Disney Deadpool & Wolverine

DC-Regisseur Phillips hat übrigens schon bald die Chance auf eine Revenge. Am 3. Oktober 2024 kommt Joker 2: Folie à deux mit Joaquin Phoenix und Lady Gaga in den Hauptrollen ins Kino und könnte ebenfalls ein weiterer Millionenerfolg werden, der Deadpool und Wolverine gefährlich wird. Auf der Marvel-Seite steht als Nächstes Venom: The Last Dance und Kraven the Hunter auf dem Antihelden-Programmplan.

Ab 2025 geht es dann mit der laufenden Phase 5 des MCU weiter, in der Filme wie Captain America 4, Thunderbolts*, The Fantastic Four: First Steps sowie zwei weitere Avengers-Teile erwartet werden können.