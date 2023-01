Alles für Deadpool 3: Hugh Jackman muss für seine Wolverine-Rückkehr unfassbare Mengen essen

Hugh Jackman kehrt als Wolverine im Marvel-Kracher Deadpool 3 zurück. Um wieder in Form zu kommen, durchläuft er ein unglaubliches Ernährungsprogramm.

Superheld:innen-Körper fallen niemandem einfach so zu. Insbesondere nicht denen, die schon in Rente waren. So ergeht es Hugh Jackman, der für seine Marvel-Rückkehr als Wolverine in Deadpool 3 ein immenses Trainingsprogramm absolviert. Dazu zählt auch ein haarsträubender Essensplan.

Wolverine Hugh Jackman verschlingt für Deadpool 3 ganze 6000 Kalorien

Das verriet er in der Late Show with Stephen Colbert:

6000 Kalorien sind [täglich] notwendig [für den Woverine-Trainingsplan]. Im Moment bin ich noch bei etwa 4000-5000 Kalorien. Ich verbrenne etwa 1.500 Kalorien [in meiner Broadway-Show The Music Man]. [Als meine Trainerin das hörte,] sagte sie: "Du musst mehr essen!"

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Der Star ist bekannt dafür, sich für seine berühmte Marvel-Rolle einem strengen Regiment zu unterwerfen. Erst kürzlich stellte Hugh Jackman klar, dass er für seinen Wolverine-Körper keine Steroide genommen habe. Sowohl die Nahrungsaufnahme unglaublicher Kalorienmassen wie auch die Zuhilfenahme von Hormonpräparaten gilt in der Vorbereitung großer Hollywood-Rollen als weit verbreitet.

Wann kommt Deadpool 3 mit Hugh Jackman?

Ob sich der ganze Aufwand lohnt, werden Marvel-Fans allerdings erst in über einem Jahr erfahren. Deadpool 3 soll am 6. November 2024 ins Kino kommen. Jackmans Wolverine trifft dort auf Ryan Reynolds' Marvel-Söldner.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt.

