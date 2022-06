Alles über die neue Bachelorette: Sharon Battiste setzt ein bemerkenswertes Muster fort

Die neue Staffel Die Bachelorette startet bei RTL. Aber wer ist Sharon Battiste? Erfahrt hier ihren Beruf, ihre Größe und ihr Alter. Außerdem setzt sie eine seltsame Bachelorette-Tradition fort.

Es kommen neue Folgen aus dem Bachelor-Verse! Nachdem im Frühling Der Bachelor Dominik Stuckmann alle seine Rosen losgeworden ist, geht es jetzt im Sommer mit der Bachelorette weiter. RTL zieht von Mexiko nach Thailand, wo es ebenso viele weiße Strände und atemberaubende Sonnenuntergänge zu bestaunen gibt. Und in den nächsten Wochen hoffentlich viel Drama.

Heute startet die 9. Staffel Die Bachelorette und in dieser wird Sharon Battiste ihre Rosen an 20 Männer verteilen. Seit 8 Jahren ist sie Single. Wir stellen euch die neue Bachelorette ausführlich vor.

Alter, Beruf, Instagram: Die wichtigsten Infos zu Sharon Battiste in aller Kürze

Hat Sharon Battiste Instagram? Ja, und sie hat inzwischen 147.000 Follower:innen angesammelt. Tendenz steigend.

Wie alt ist Sharon Battiste? Die neue Bachelorette ist 30 Jahre alt.

1,74 Meter Was macht Sharon Battiste beruflich? Sie ist Schauspielerin, Model und Influencerin/Content Creatorin.

Sie ist Schauspielerin, Model und Influencerin/Content Creatorin. Woher kennt ihr Sharon Battiste? Sie spielte lange die Rolle der Bo in der Reality-Soap Köln 50667 bei RTLZWEI.

Sie spielte lange die Rolle der Bo in der Reality-Soap Köln 50667 bei RTLZWEI. Was verlangt Sharon Battiste von ihren Kandidaten? Ihr ist Humor wichtig, zudem sollte ihr künftiger Lebensgefährte schöne Zähne haben und ein guter Küsser sein.

Ihr ist Humor wichtig, zudem sollte ihr künftiger Lebensgefährte schöne Zähne haben und ein guter Küsser sein. Was ist die wichtigste Eigenschaft von Sharon Battiste? "Ich glaube, ich bin die bisher lustigste Bachelorette" , sagte sie gegenüber RTL .

, sagte sie gegenüber . Welche Krankheit hat Sharon Battiste? Die Schauspielerin machte öffentlich, dass sie unter Alopecia areata leidet. Die Krankheit führt zu kreisrundem Haarausfall. Battiste trägt stets Perücke:

Wichtiger Durchbruch bei Die Bachelorette: Sharon Battiste ist die erste Person of Colour der Show

Ich bin anders als meine Vorgängerinnen. Ich habe dunkle Haut, bin Person of Colour. [...] So einen Typ Frau gab es noch nicht. Ich bin superstolz und freue mich, dass ich den Startschuss geben darf. Und mal ehrlich: Das wird auch Zeit.

Sharon Battiste hat. Bei Instagram ordnet sie die Bedeutung ihres ethnischen Hintergrundes für die Show ein:

Tatsächlich bricht Sharon Battiste den Rollentypus schwarzer Frauen in den zwei Bachelor-Shows auf und begründet ihn sogar ganz neu. Die deutschen Bachelorettes waren bislang alle weiß. Und auch in Der Bachelor werden die schwarzen Kandidatinnen immer noch regelmäßig auf das Stereotyp "aufbrausende Zicke" festgelegt. Mit Sharon Battistes Rolle als Bachelorette könnte sich das ändern.

Was Sharon Battiste mit ihren Bachelorette-Vorgängerinnen verbindet

Die männlichen Bachelors können normalen, alltäglichen Berufen nachgehen. Die letzten beiden Niko Grieser (Staffel 11) und Dominik Stuckmann (Staffel 12) kommen aus der IT-Branche. Ansonsten: Makler, Anwälte und Berater. Hier und da gab es auch mal einen Basketball-Profi oder einen Kickbox-Weltmeister. Aber TV-Erfahrung hatten die wenigsten Bachelors.

Bei den Frauen von Die Bachelorette ist das anders. Fast jede der bisherigen Rosenverteilerinnen hat einen Background im Realiy-TV. Die Teilnehmerinnen kennt man häufig aus Germany's Next Topmodel (Gerda Lewis) oder alten Staffeln Der Bachelor (Maxime Herbord). Sharon Battiste bestätigt dieses bemerkenswerte Muster: Sie war Darstellerin in der Reality-Soap Köln 50667. Wer bei Die Bachelorette mitmachen will, muss offenbar Reality-erprobt sein.

Wann läuft die neue Staffel Die Bachelorette und wo kann ich sie streamen?

RTL zeigt jeden Mittwoch um 20.15 Uhr eine neue Folge Die Bachelorette im Free-TV. Mit dem Premium-Account von RTL+ * könnt ihr die Ausgaben schon eine Woche vor der TV-Premiere sehen. Insgesamt wird es 8 Episoden in der neuen Staffel geben.

