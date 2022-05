GNTM ist in genau einer Sache richtig gut: Trash-TV-Stars produzieren

Die aktuelle Germany's Next Topmodel-Staffel endet. Aber was machen die Kandidatinnen eigentlich mit ihrer Bekanntheit? Auffallend viele Models wurden anschließend zu Trash-Stars.

Eine viermonatige Reise durch die Fashion-Welt endet: Morgen wird von Heidi Klum das neue Germany's Next Topmodel gekürt. Vier Kandidatinnen kämpfen noch um den Sieg. Chancen auf den Sieg haben im Finale noch Noëlla, Lou-Anne, Martina, Luca und Anita. (Alle Kandidatinnen dieser Staffel GNTM in der Übersicht)

Was machen die Germany's Next Topmodel-Kandidatinnen nach der Show?

Aber was bringt so eine Teilnahme an der dienstältesten Casting-Show Deutschlands eigentlich? Also von den sicher nicht störenden 100.000 Euro Preisgeld und der ein oder anderen traumatischen Erinnerung an eine bizarre Challenge mal abgesehen?

Auf bis dato 17 Staffeln, 16 Jahre und über 300 Kandidatinnen blickt Germany's Next Topmodel zurück. Dass es der ProSieben-Show in dieser Zeit nicht gelungen ist, ein echtes Topmodel hervorzubringen, ist ein alter Hut. Aber es wäre natürlich falsch, GNTM nur auf seinen Wettbewerb und seinen vermeintlichen Topmodel-Anspruch zu reduzieren. Heidi Klum ist erfolgreicher darin, Prominenz zu erzeugen, als jede andere Show in Deutschland. Nur eben etwas anders, als das Grundkonzept von GNTM vorsieht.

Der erstaunliche Trash-TV Output von GNTM

Eine grobe Auswertung von 16 Jahren GNTM bringt ein erschreckendes Ergebnis ans Licht: Wer bei Germany's Next Topmodel mitmacht, steigert seine Gefahr, irgendwann mal in einer Trash-TV-Show aufzutreten, erheblich. Eine Model-Karriere ist zwar möglich, aber vergleichsweise unwahrscheinlich.

Wenngleich es natürlich Ausnahmen gibt wie Céline Bethmann, Sarina Nowak oder zuletzt Viola. Auch als Influencerinnen (Stefanie Giesinger) oder Moderatorinnen (Rebecca Mir) konnten sich Ex-Kandidatinnen etablieren. Aber der Weg ins Reality-TV überragt alles, wie die folgende Liste zeigt.

Ehemalige GNTM-Kandidatin und späterer Trash-Star 1: Micaela Schäfer

GNTM-Staffel 1 im Jahr 2006

Trash-TV-Auftritte (Auswahl): Dschungelcamp, Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare, Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein!

Ehemalige GNTM-Kandidatin und späterer Trash-Star 2: Fiona Erdmann

GNTM-Staffel 2 im Jahr 2007

Trash-TV-Auftritte (Auswahl): Dschungelcamp, Wild Girls – Auf High Heels durch Afrika, Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein!

Ehemalige GNTM-Kandidatin und späterer Trash-Star 3: Giselle Oppermann

© RTL Giselle Oppermann

GNTM-Staffel 3 im Jahr 2008

Trash-TV-Auftritte (Auswahl): Dschungelcamp, Promiboxen, Adam sucht Eva

Ehemalige GNTM-Kandidatin und späterer Trash-Star 4: Gina Lisa Lohfink

GNTM-Staffel 3 im Jahr 2008

Trash-TV-Auftritte (Auswahl): Dschungelcamp, Kampf der Realitystars, Adam sucht Eva

Ehemalige GNTM-Kandidatin und späterer Trash-Star 5: Sarah Knappik

GNTM-Staffel 3 im Jahr 2008

Trash-TV-Auftritte (Auswahl): Dschungelcamp, Wild Girls – Auf High Heels durch Afrika, Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein!

Ehemalige GNTM-Kandidatin und späterer Trash-Star 6: Tessa Bergmeier

GNTM-Staffel 4 im Jahr 2009

Trash-TV-Auftritte (Auswahl): Die Alm, Reality Queens auf Safari, Kampf der Realitystars

Ehemalige GNTM-Kandidatin und späterer Trash-Star 7: Larissa Marolt

GNTM-Staffel 4 im Jahr 2009

Trash-TV-Auftritte: Die Model-WG, Dschungelcamp

Ehemalige GNTM-Kandidatin und späterer Trash-Star 8: Sara Kulka

GNTM-Staffel 7 im Jahr 2012

Trash-TV-Auftritte: Dschungelcamp, Wild Girls – Auf High Heels durch Afrika

Ehemalige GNTM-Kandidatin und späterer Trash-Star 9: Nathalie Volk (alias Miranda DiGrande)

GNTM-Staffel 9 im Jahr 2014

Trash-TV-Auftritte: Dschungelcamp

Ehemalige GNTM-Kandidatin und späterer Trash-Star 10: Giuliana Farfalla

GNTM-Staffel 12 im Jahr 2017

Trash-TV-Auftritte: Adam sucht Eva, Dschungelcamp

Ehemalige GNTM-Kandidatin und späterer Trash-Star 11: Zoe Saip

GNTM-Staffel 13 im Jahr 2018

Trash-TV-Auftritte: Kampf der Realitystars, Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow

Germany's Next Topmodel-Kandidatinnen werden immer mehr aus Trash-Shows verdrängt

Was hier aber auffällt: Die größten Zeiten von GNTM als Bootcamp für das Dschungelcamp liegen ein paar Jahre zurück. Die stärksten Trash-TV-Jahrgänge waren die Staffeln 1 bis 4. Mehr als die Hälfte aller Kandidatinnen in der Auswahl stammt aus diesem Zeitraum.

Die letzten 3 Staffeln wiederum brachten kaum noch nennenswerte Trash-Prominenz hervor. Woran liegt das?

Die Antwort ist einfach: Das Trash-Fernsehen hat sich weiterentwickelt und sucht nun woanders nach Nachwuchs. Der abfallende GNTM-Trash-Trend fällt nämlich zusammen mit dem Aufstieg von Reality-Shows wie Love Island und Bachelor in Paradise.

Love Island startete 2017 in Deutschland, Bachelor in Paradise 2018. Die traditionellen Trash-TV-Anlaufstellen für ehemalige GNTM-Kanidatinnen werden seitdem von den charismatischsten Teilnehmer:innen dieser Shows besetzt. Etwa Evelyn Burdecki, Domenico de Cicco oder auch Mike Heiter und Elena Miras.

Das ist der gegenwärtige Reality-Hochadel. Und GNTM-Kandidatinnen gehen immer öfter leer aus oder müssen sich mit einer Karriere als Influencerin begnügen.