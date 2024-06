"Alles, was ihr liebt, und mehr": Erste Kritiken zur 2. Staffel von House of the Dragon brennen vor Begeisterung

Bis zum Start von House of the Dragon Staffel 2 dauert es noch eine Woche. Erste Kritiken sprechen schon jetzt von einem gelungenen 2. Akt.

In einer Woche geht bei HBO und Sky Deutschland die 2. Staffel des Game of Thrones-Prequels House of the Dragon an den Start. Oft findet sich eine Serie erst mit der Folge-Season und zeigt, ob sie wirklich landet, oder ihr angedeutetes Potential verschenkt.

Erste Reviews zu den neuen Folgen der Fantasy-Serie fallen beruhigenderweise weitestgehend positiv aus.

"Ein meisterhafter 2. Akt": House of the Dragon Staffel 2 überzeugt die Kritik weitestgehend

Meghan O'Keefe schreibt in ihrer glühenden Review beim Decider :

Für Fans von Westeros – mit inzestuöser Seifenoper, verschwenderischem Worldbuilding, und theatralischer Tragödie – liefert House of the Dragon Staffel 2 alles, was ihr liebt, und mehr. Es ist Ich, Claudius, Kaiser und Gott mit Film-Monstern, mittelalterliche Geschichte mit Magie.

Louise Griffin drückt sich ebenso begeistert im UK-Magazin Radio Times unter der Überschrift "Ein meisterhafter 2. Akt" aus:

Die erste Hälfte der 2. Staffel wird meisterhaft gehandhabt und nimmt sich nicht nur die Zeit, uns mit Schlüsselfiguren erneut vertraut zu machen, sondern auch mit jenen, die in der Zukunft wichtiger werden. Es ist langsamer vom Tempo her, aber niemals langweilig, actionreich aber tiefgründig, gewaltsam aber wunderschön.

HBO Matt Smith in House of the Dragon

Laut Therese Lacson bei Collider , schafft die neue Staffel es sogar, Buchkenner:innen zu überraschen:



Staffel 2 hält Buchleser:innen bei der Stange, indem gewisse Aspekte umgeschrieben sowie kontroverse Ereignisse ausgeführt werden, und taucht tiefer in die Psyche unserer Hauptcharaktere ein. Die Season ist voller unerwarteter Wendungen, inklusive überraschender Pläne, Charakter-Paarungen und Auftritte.

Kritischer sieht es beispielsweise Alan Sepinwall vom Rolling Stone , der schon Staffel 1 nicht besonders königlich gefunden haben kann:

Die gute Nachricht ist, für Leute, die damit zufrieden waren, was HotD beim letzten Mal bot, ist es die selbe Serie wie vorher, sogar etwas besser in manchen Belangen. Nur jene, die sich eine substanzielle Wachstumskurve erhofft hatten, werden verwehrt, wie Rhaenyra im Fall des Eisernen Throns.

Wann geht die 2. Staffel der Fantasy-Serie House of the Dragon an den Start?

Die 2. Season von House of the Dragon kommt am Sonntag, den 16. Juni 2024 zum US-Sender HBO – in der Nacht zum Montag, den 17. Juni 2024 wird der Auftakt parallel bei Sky Deutschland und WOW gezeigt. Acht neue Episoden wird es geben.