Das Game of Thrones-Prequel House of the Dragon geht mit Staffel 2 weiter: Alle Infos zu Startdaten, Cast und Story plus Trailer

Mit dem Fantasy-Spin-off House of the Dragon geht es nach zwei Jahren Wartezeit im Sommer 2024 endlich weiter. Worum geht es? Wer mischt mit? Welche Trailer gibt es? All das erfahrt ihr hier.

House of the Dragon, die circa 200 Jahre vor Game of Thrones spielende Fantasy-Serie, wird dieses Jahr mit der 2. Staffel fortgeführt. Wie schon bei der Mutterserie, liefert Autor George R.R. Martin die Buchvorlage, wobei Feuer und Blut: Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen von Westeros als Vorlage dient.

An dieser Stelle halten wir euch über sämtliche Entwicklungen auf dem Laufenden. Hier findet ihr alle Infos über:

Sender und Sendetermine

Handlung und Episodentitel



Cast und Crew

Alle Teaser und Trailer

Wann und wo startet House of the Dragon Staffel 2?

Die 2. Staffel von House of the Dragon beginnt am 16. Juni 2024 beim US-Bezahlsender HBO (sowie dessen Streaming-Dienst Max) und kommt parallel in der Nacht zum 17. Juni zu Sky Deutschland und WOW *. Acht neue Folgen wurden für Staffel 2 angekündigt.



Alle Episoden und Sendetermine zur 2. Staffel von House of the Dragon:

Episode 1 erscheint am 16. Juni 2024

Episode 2 am 23. Juni 2024

Episode 3 am 30. Juni 2024

Episode 4 am 7. Juli 2024

Episode 5 am 14. Juli 2024

Episode 6 am 21. Juli 2024

Episode 7 am 28. Juli 2024

Episode 8 am 4. August 2024

Was war noch mal in Staffel 1 des Game of Thrones-Ablegers los?

In der 1. Staffel kristallisierten sich nach dem Tod von König Viserys Targaryen (Paddy Considine) zwei Thronansprüche in Westeros heraus: Der von Prinzessin Rhaenyra (Emma D'Arcy), die von ihrem Vater als Nachfolgerin ernannt wurde; und der des Prinzen Aegon (Tom Glynn-Carney), der erst auf die Welt kam, nachdem der König Rhaenyras Kindheitsfreundin Alicent Hohenturm (Olivia Cooke) zur Gemahlin nahm.

HBO House of the Dragon

Die ersten zehn Folgen endeten damit, dass der unkontrollierbare Drache von Alicents Sohn Aemond (Ewan Mitchell) Rhaenyras jungen Sohn Lucerys (Elliot Grihault) tötete. Der brodelnde Krieg zwischen Team Schwarz und Team Grün wurde damit endgültig entfacht und droht, Westeros in Brand zu setzen.



Handlung: Wie geht es in Staffel 2 der Fantasy-Serie House of the Dragon weiter?

Der erbitterte Kampf um den Eisernen Thron geht weiter. Welche großen Häuser von Westeros werden sich der schwarzen Seite von Königin Rhaenyra und welcher der grünen Seite von König Aegon II. anschließen? Diese Frage wird in Staffel 2 von House of the Dragon wichtig, aber natürlich ist auch die Kontrolle über Drachen ein großes Thema im Krieg. Passenderweise lautet eine der Taglines der Staffel: "All must choose" – alle müssen entscheiden.

Welche dramatischen Ereignisse aus der Buchvorlage in Staffel 2 zu erwarten sind, könnt ihr in unserer Spoiler-Vorschau nachlesen.

Wer gehört zur Besetzung des Game of Thrones-Spin-offs House of the Dragon in Staffel 2?

Zurückkehren werden folgende Cast-Mitglieder von House of the Dragon in Staffel 2:

Neu in der Besetzung von Season 2 sind die folgenden Schauspieler:innen:

Für eine noch tiefere Betrachtung der House of the Dragon-Charakterzusammenhänge schaut ihr in unseren ausführlichen (spoilerfreien) Targaryen-Stammbaum hinein.

Wer verbirgt sich hinter der 2. Staffel von House of the Dragon?

Showrunner von House of the Dragon ist Ryan Condal, der das Spin-off mit dem Vorlagenautor George R.R. Martin ausgearbeitet hatte. Unterstützung erhält er bei seiner Fantasy-Vision von Regisseur:innen wie Alan Taylor, Clare Kilner, Geeta Patel, Andrij Parekh und Loni Peristere. Für die Musik zeichnet erneut der Game of Thrones-Komponist Ramin Djawadi verantwortlich.

Gibt es bereits Trailer zu House of the Dragon Staffel 2?

Ja, mehrere sogar. Hier könnt ihr die neuste deutsche Vorschau zur 2. Staffel von House of the Dragon sehen:

House of the Dragon - S02 Trailer (Deutsch)

Und hier geht es zu den früheren Teasern und Trailern:

